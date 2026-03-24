Ribadesella acoge el IV Encuentro de Guitarra
Conservatorios de varias ciudades se reunirán en la Casa de la Cultura para trabajar repertorio de cámara y ofrecer un recital final
María Terente Nicieza
Ribadesella acogerá los días 27, 28 y 29 de marzo el IV Encuentro de Guitarra, una cita que reunirá e a alumnado y profesorado de varios conservatorios. La clausura será el domingo 29 de marzo, a las 12.30 horas, con un concierto en la Casa de la Cultura de Ribadesella.
En esta cuarta edición participa como anfitrión el Conservatorio de la Mancomunidad del Valle del Nalón, junto al Conservatorio “Ataulfo Argenta” de Santander y la Orquesta Langreana de Plectro. Como centros invitados figuran el Conservatorio Profesional de Música de Gijón y el Conservatorio Profesional de Música “Anselmo Solar” de Oviedo.
El programa girará en torno a “La guitarra en la música de cámara de trío, cuarteto y ensemble de guitarras”, con distintas sesiones de trabajo y talleres específicos para el alumnado participante. La organización busca favorecer el intercambio artístico y pedagógico entre jóvenes guitarristas y ensayar nuevas fórmulas de colaboración entre conservatorios de diferentes municipios.
El Encuentro cuenta con la colaboración de las asociaciones de madres y padres de alumnado, de la Orquesta Langreana de Plectro, de la entidad Música Prima y de otras instituciones locales implicadas.
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