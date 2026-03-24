Ribadesella repone los tramos de barandilla arrancados por los temporales en la playa
El pintado de la valla del paseo se ha adjudicado a una empresa externa y los trabajos comenzarán a finales de abril
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Ribadesella ha repuesto los tres tramos de barandilla que fueron arrancados por los diferentes temporales que se han sucedido desde el mes de enero, dejando múltiples desperfectos, especialmente en la zona costera asturiana.
La fuerza del agua, que lanzó multitud de piedras y troncos de madera contra el paseo, arrancó varios metros de barandilla en tres tramos del recorrido de la playa de Santa Marina; y también levantó las piedras de grandes dimensiones sobre las que estaba anclada, en dos de los tramos. El pasado viernes quedaba colocada también esta parte del pavimento, por parte del personal municipal, que ha procedido a retirar las vallas provisionales de obra, colocadas tras los daños sufridos, para garantizar la seguridad de los viandantes.
Los sucesivos temporales afectaron también a la cubierta del polideportivo de La Atalaya, que ya ha sido reparada.
Además, en pocas semanas el Ayuntamiento comenzará a ejecutar el repintado de toda la barandilla del paseo de Santa Marina. Los trabajos de pintura se han adjudicado a una empresa externa. Si las condiciones del tiempo lo permiten, comenzará a aplicarse la pintura en la segunda quincena del mes de abril y los trabajos tendrán una duración de quince días.
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