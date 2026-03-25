Concurso Internacional de Arte en Asturias con exposición y venta: fechas, bases y premios

Puebloastur Eco Resort, localizado en el núcleo rural de Cofiñu, en término municipal de Parres, ha convocado a artistas de todo el mundo a participar en "Arteastur 2026," un concurso internacional con exposición y venta que se celebrará del 1 al 31 de agosto de 2026 en dos sedes emblemáticas del Principado de Asturias (España): PuebloAstur Eco Resort 5* GL, como sede principal permanente, y Bodega Palacio de Nevares, como sede singular.

La convocatoria tiene como objetivo principal fomentar el diálogo entre el arte, la naturaleza y la cultura vinícola, en un entorno que celebra la unión entre el paisaje, la materia y la sensibilidad humana, en pleno corazón de la comarca de los Picos de Europa, en una tierra situada bajo el abrigo de la sierra del Sueve.

Pintura y escultura

Podrán participar artistas en las modalidades de pintura y escultura. Los interesados deberán enviar por correo electrónico la documentación completa antes del 5 de mayo de 2026, fecha límite de recepción de propuestas.

La documentación requerida incluye fotografías de las obras, ficha técnica con título, técnica, dimensiones y año de realización, datos del artista con curriculum vitae profesional y el valor de la obra. Las propuestas se enviarán a las direcciones info@arteastur.es o direccion@puebloastur.com, con el asunto "Arteastur".

Reparto en caso de venta

Los artistas seleccionados serán notificados el 29 de mayo de 2026 y deberán enviar las obras físicas entre el 1 y el 25 de julio de 2026. Los gastos de envío y retorno correrán por cuenta del artista. Además, cada participante deberá adjuntar un vídeo de presentación de un minuto de duración sobre su obra o proceso creativo para fines promocionales.

En caso de venta, el artista recibirá el 80% del valor total, mientras que el 20% restante se destinará a gastos de gestión de la organización, que se encargará de seleccionar las obras, custodiar y asegurar las piezas durante el periodo de exhibición, coordinar la curaduría y el montaje, gestionar las ventas y designar al jurado calificador. El jurado, integrado por profesionales del ámbito del arte y la cultura, otorgará dos premios.

Premios

El Gran Premio Arteastur 2026 estará dotado con 5.000 euros e incluye la oportunidad de realizar una exposición individual en Puebloastur Eco Resort en 2026. Además, se concederá una Mención de Honor del Jurado con una dotación de 2.000 euros. Los ganadores se anunciarán durante la inauguración oficial de la exposición en agosto de 2026. La convocatoria cuenta con la colaboración de Caja Rural de Asturias y el Palacio de Nevares.

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Las bases del concurso pueden consultarse aquí.