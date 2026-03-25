El Coro Clásico Gijón-CISE, formado por 25 voces, cierra el ciclo "Música Coral en las Villas" con un concierto en Colunga

La música sacra volverá a llenar la iglesia de San Cristóbal de Colunga este sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, con un concierto del Coro Clásico Gijón-CISE. La actuación se enmarca dentro de la programación de la Semana Santa y supondrá el cierre del tercer ciclo "Música Coral en las Villas" de la agrupación.

El coro, una formación de cámara de 25 voces, nació en 2023 en el seno del Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo (CISE), una entidad declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior que desde 1987 trabaja en la incorporación sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. La agrupación coral forma parte del proyecto CiseNcalle de la organización, un programa que busca la integración a través de actividades culturales. Su director, la profesora de canto Dolores García, ha configurado un repertorio para esta cita que transita entre el Barroco y la música clásica, con incursiones en la composición contemporánea.

Mozart, Bach, Vivaldi., Lloyd Webber...

El programa del concierto incluye obras de autores fundamentales como Wolfgang Amadeus Mozart, con "Laudate Dominum", y Johann Sebastian Bach, del que interpretarán "Bluter nur" de la Pasión según San Mateo. A estos se suman piezas de Antonio Vivaldi, con "Mundi rector de caelo mi canti" de Juditha Triumphans, y el "Pie Jesu" de Andrew Lloyd Webber, que será interpretado por las sopranos Carmen Díaz y María del Mar Corral. La segunda parte del recital se adentra en obras de compositores más recientes como Ola Gjeilo, Eric Whitacre, Michael John Trotta y Craig Stephens, con piezas como "Northern Lights", "Sing gently" y "Dies Irae".

La parte solística del concierto contará con las voces de Carmen Díaz, María del Mar Corral, Enrique Gil y Roberto Fernández. Los dos últimos, ambos barítonos, intervendrán en "The agony" de Crucifixion de John Stainer, mientras que Enrique Gil asumirá también el solo en el "Libera me" del Réquiem de Gabriel Fauré. El acompañamiento pianístico correrá a cargo de David Carreño, bajo la dirección general de Dolores García.

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La formación, que desde su creación ha ofrecido conciertos tanto en Gijón como en otros puntos de Asturias, mantiene su carácter abierto a la incorporación de nuevas voces jóvenes y adultas.