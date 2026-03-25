Éxito en la competición de surf de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2025/26, en Ribadesella
El evento se desarrolló en la playa de sSanta Marina
La playa de Santa Marina, en Ribadesella, fue este pasado sábado, 21 de marzo, protagonista en la disciplina deportiva del surf dado que albergó la primera prueba de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2025/2026, que incluyó la Liga guajes y guajas y también la Liga amateur. La siguiente competición de los Juegos en Edad Escolar tendrá lugar en la playa de Los Quebrantos, en San Juan de la Arena (Soto del Barco).
En lares riosellanos familiares, técnicos y deportistas compartieron una jornada de competición, aprendizaje y diversión. Este tipo de campeonatos, especialmente para la categoría amateur, son clave para la evolución de los y las participantes. "Desde la FSPA expresamos nuestra satisfacción con todos los/as deportistas que participaron y les felicitamos por su esfuerzo y entusiasmo", señalaron los organizadores. "Queremos dar las gracias a todos los sponsors, colaboradores y al Ayuntamiento de Ribadesella por hacer posible este evento y apoyar al deporte en nuestra región", añadieron.
"Como responsable de igualdad de la FSPA y la FES, tengo claro que eventos como este son el corazón de nuestro proyecto: potenciar la base y fomentar la igualdad desde las etapas iniciales es la única forma de construir una federación sólida. Para la Junta Directiva y todas las personas que formamos esta federación, es un orgullo ver a tantas niñas y niños disfrutando de las olas; ver cómo nuestras ligas Amateur y Guajes crecen poco a poco nos llena de motivación. Seguiremos trabajando con la mirada puesta en el presente y el futuro de nuestro deporte, garantizando que el surf sea un espacio para todas y todos, y demostrando que ¡Asturias Surfea!.», apuntó Ángeles Alonso, responsable de igualdad en la FSPA y en la FES.
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