La historia de la arqueología en el valle del Sella y sus protagonistas, al descubierto en una exposición en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella, inaugura este jueves una exposición que traslada el foco de atención desde los vestigios prehistóricos hasta quienes, durante más de un siglo, los desenterraron, estudiaron y situaron en el mapa científico internacional. Bajo el título "El poblamiento prehistórico en el valle del Sella: un recorrido a través de los investigadores e investigadoras que contribuyeron a su conocimiento", la muestra propone un recorrido por la historia de la arqueología en este territorio asturiano a través de sus protagonistas.

La inauguración tendrá lugar a las 18:00 horas con una visita guiada por los comisarios de la muestra, Esteban Álvarez Fernández, profesor de Prehistoria en la Universidad de Oviedo, y Jesús Francisco Jordá Pardo, investigador de la UNED. Al acto asistirán el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Pablo León, y el alcalde de Ribadesella, Paulo García. Media hora después, Jesús F. Jordá Pardo ofrecerá una conferencia sobre la obra de Francisco Jordá Cerdá, figura clave en las investigaciones prehistóricas desarrolladas en el valle del Sella entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Paneles informativos

La exposición reúne, a través de paneles informativos, fotografías de las cuevas del entorno y vitrinas con materiales arqueológicos, una genealogía del conocimiento que abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Entre los nombres que jalonan este recorrido figuran el Ricardo Duque de Estrada, conde de la Vega de Sella; Francisco Jordá Cerdá, Alfonso Moure o Javier Fortea, junto a más de una veintena de profesionales que, según destaca la organización, contribuyeron a convertir este valle en una región de referencia para el estudio de los grupos de cazadores-recolectores en la Prehistoria.

Entre las piezas expuestas se incluyen materiales procedentes de las excavaciones de Francisco Jordá Cerdá en las décadas de 1950 a 1970 y de Alfonso Moure entre los años setenta y ochenta, cedidos por sus respectivas familias. También se exhibe un fragmento de conchero original de la Cuevona de Ardines, perteneciente a los fondos del Museo Arqueológico de Asturias.

Conferencias mensuales

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en el horario del centro –de miércoles a domingo–, se completa con un ciclo de conferencias mensuales. Cada una de ellas, a las 12:00 horas, abordará un aspecto concreto de la investigación en el valle. La primera tendrá lugar el 25 de abril, a cargo de Miguel Polledo, con el título Cuevas, huesos y conchas: los grupos de cazadores-recolectores y las primeras investigaciones en el valle del Sella.

Le seguirán, entre otras, las ponencias de Alberto Martínez-Villa sobre los inicios del arte en la cuenca del Sella, la de Fructuoso Díaz dedicada al periodo comprendido entre 1968 y 1998, la de Miriam Cubas sobre el papel de las investigadoras –bajo el título El Sella en femenino– y la de Esteban Álvarez Fernández centrada en las investigaciones del siglo XXI.

Acceso gratuito con la entrada general

Con motivo de la exposición, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha editado una publicación homónima, coordinada por los dos comisarios, que amplía los contenidos de la muestra.

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El Centro Tito Bustillo, dependiente de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, ofrece el acceso gratuito a la exposición con la entrada general al equipamiento. La iniciativa sitúa en primer plano no solo los hallazgos que han hecho reconocibles las cuevas riosellanas, sino el entramado humano que, a lo largo de generaciones, los documentó y los hizo accesibles al conocimiento global.