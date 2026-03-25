La Guardia Civil acerca sus unidades especializadas a estudiantes de Cangas de Onís con Adriana Lastra como testigo: "Descubrimos mucho mejor lo que hacen"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, fue ayer protagonista y testigo privilegiado del una jornada de la Guardia Civil en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Rey Pelayo de Cangas de Onís. Acompañada por el coronel jefe de zona, Francisco Javier Puerta, presenció la exhibición final de las 13.00 horas, culminada por un espectacular rescate aéreo pese a la niebla matinal.

La actividad, integrada en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, reunió a unos 200 alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos ante nueve especialidades del instituto armado. Hace unos días, hubo otra exhibición del Instituto Armado en el otro centro educativo cangués, el colegio público Reconquista.

Herramientas específicas

Desde primera hora, el alumnado fue desfilando por los puestos preparados por los agentes. Allí conocieron de cerca las labores del GEDEX (Grupo Especial de Desactivación de Explosivos), GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), Policía Judicial, Agrupación de Tráfico, GREIM de Cangas de Onís, Grupo Cinológico de Asturias y equipo PEGASO (drones).

Exhibición de las especialidades de la Guardia Civil en el IES Rey Pelayo / M.T.N

Cada especialista respondió preguntas y exhibió herramientas específicas, desde el robot desactivador de explosivos, hasta dispositivos de inmersión o equipos de búsqueda aérea como los drones del equipo Pegaso.

Gran expectación

El ambiente fue de gran expectación, pese al orbayu que acompañó la jornada. "Les veo muy interesados, haciendo muchas preguntas", valoró Ana Belén Longo, profesora del centro. El guardia civil David Sánchez destacó el interés por las unidades menos conocidas: "Hay unidades que son más desconocidas y aquí las descubren. Les sorprende mucho el material del GEDEX".

Exhibición de la Guardia Civil en el IES Rey Pelayo. / Cedida

Las alumnas Amara Pérez Somoano y Chloe Mary Carabel coincidieron en lo positivo de la experiencia: "Nos explican todo con mucho detalle y descubrimos mucho mejor lo que hacen y lo que pueden llegar a hacer". La especialidad de la Policía Judicial ha sido un descubrimiento para las dos, y una de las que más interés ha suscitado. Además, han surgido posibles vocaciones futuras: "Me ha encantado la especialidad de Policía Judicial, sería algo en lo que me encantaría trabajar", asegura Chloe.

Perros detectores de drogas y explosivos

A las 13.00 horas, la delegada del Gobierno del Principado, Adriana Lastra, y el coronel jefe de la zona de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, se sumaron al alumnado, profesorado y agentes para presenciar la exhibición final en el patio exterior.

Exhibición de la Guardia Civil en el IES Rey Pelayo. / Cedida

El acto arrancó con demostraciones del Grupo Cinológico: un perro detector de estupefacientes y otro de explosivos protagonizaron la primera parte, apoyados por el equipo PEGASO y el GEDEX. Juntos simularon la desactivación de un artefacto mediante una pequeña explosión controlada con el robot y un miembro del equipo protegido con el traje de Kevlar, ante la atenta mirada de los presentes.

Seguridad y confianza

Lastra, que acudió para respaldar la iniciativa, resaltó su alcance en Asturias: "En Asturias hay 25.000 alumnos que cada curso participan del plan director, un 85% de los centros educativos que participan en el mismo y hoy hemos querido agradecer al IES Rey Pelayo esa colaboración en el Plan Director y en la Ciberliga (competición educativa impulsada por la Guardia Civil y la Consejería de Educación, dirigida a estudiantes de 4º de ESO para fomentar la cultura de ciberseguridad) con una exhibición de las distintas especialidades de la Guardia Civil".

Resaltó que el objetivo de estas actividades es "darles seguridad y confianza a los alumnos en las fuerzas y cuerpos de seguridad y también herramientas a la hora de reconocer tanto los delitos como a los defensores de la seguridad y la convivencia".

Helicóptero de rescate

La directora del centro, Ana Sánchez Torres, celebró el desarrollo: "Ha sido muy completo. Están muy satisfechos tanto alumnos como profesores. Están viendo actuaciones de estas especialidades, que de otro modo no conoceríamos, con explicaciones muy precisas".

Exhibición de la Guardia civil en el IES Rey Pelayo. / Cedida

El momento álgido ocurrió con la llegada del helicóptero de la Unidad de Rescate. La aeronave sobrevoló el patio exterior del Rey Pelayo y un miembro del GREIM descendió en simulación de evacuación médica, recogiendo una camilla con el herido. Fue el colofón perfecto a la jornada, en una zona tan vinculada a la montaña. "Aquí que estamos en los Picos de Europa, la unidad de montaña despierta mucho interés entre el alumnado", explica David Sánchez.

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La delegada Lastra y el coronel Puerta aplaudieron el despliegue junto a los estudiantes, que ovacionaron el rescate aéreo. Esta actividad refuerza el compromiso del Plan Director en el oriente asturiano, donde centros como el Reconquista ya habían acogido iniciativas similares recientemente, consolidando la colaboración entre educación y seguridad pública en un entorno rural como Cangas de Onís.