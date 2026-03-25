Nuevo corte total de tráfico en el puente de Ribadesella... y toda la información sobre cómo quedará en Semana Santa

El puente de Ribadesella volverá a quedar cerrado al tráfico rodado este viernes, 27 de marzo. Será durante cuatro horas, de nueve de la mañana a una de la tarde, lo que obligará a desviar el tráfico durante ese período de tiempo por la autovía A-8, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde. Este corte permitirá retirar todos los elementos de obra que obligan a realizar cortes alternativos de un carril. De este modo, se eliminarán todas las restricciones antes del periodo de Semana Santa, para facilitar los desplazamientos tanto de vecinos como de turistas durante la etapa vacacional.

La infraestructura, situada en el kilómetro 3 de la carretera N-632 (Ribadesella-Canero), permanecerá abierta al tráfico en ambos sentidos en condiciones normales de servicio desde la una de la tarde de ese viernes hasta el 6 de abril. Así lo ha detallado el departamento que dirige Óscar Puente, que anuncia otro cierre total tras la Semana Santa, para el martes 7 de abril, nuevamente en horario de nueve de la mañana a una de la tarde, momento en el que se reinstalarán los cortes alternativos de carril para continuar con los trabajos de rehabilitación estructural y funcional del viaducto.

Paso abierto a peatones y emergencias

Durante el cierre de este viernes, el paso estará permitido únicamente para peatones y vehículos de emergencia sobre el tablero del puente, mientras que el resto del tráfico rodado deberá utilizar el itinerario alternativo habilitado en la A-8 entre los enlaces de Lloviu, en el punto kilométrico 319, y Pandu-Bones, en el 326. Este mismo desvío se ha empleado en intervenciones previas, como las realizadas en diciembre, enero y febrero, en las que se ejecutaron trabajos de micropilotaje y refuerzo de cimientos.

El puente que cruza la desembocadura del Sella es una pieza clave para la movilidad en el concejo. Construido originalmente en 1865 con una estructura de madera, fue sustituido en 1898 por un viaducto metálico diseñado por Eugenio Ribera, considerado entonces el más largo de España. Volado durante la Guerra Civil en 1937, fue reconstruido e inaugurado en 1940, y desde entonces apenas ha sido objeto de reparaciones profundas.

Quejas por los retrasos acumulados

Las actuales obras, que arrancaron con retrasos respecto a los plazos inicialmente anunciados en 2022, buscan garantizar su estabilidad estructural y funcional ante el paso diario de vehículos y la presión del entorno fluvial. El calendario de actuaciones persigue compatibilizar el avance de los trabajos con la movilidad durante las fechas de mayor afluencia de visitantes, entre las que se cuentan las de Semana Santa. Tras el paréntesis con el puente abierto sin restricciones, los operarios retomarán las labores con un nuevo corte total el 7 de abril, que marcará el inicio de la siguiente fase de la intervención.

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La rehabilitación de esta infraestructura, que moviliza una inversión de 7,74 millones de euros y suma ya varios meses de trabajos intermitentes, ha generado en los últimos meses quejas por los retrasos acumulados y por los continuos cortes que han afectado a la movilidad cotidiana en la comarca del Oriente de Asturias.