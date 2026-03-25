El Principado invertirá 1,4 millones de euros en el acondicionamiento de la carretera de Abiegos (Ponga)
Las obras durarán 14 meses
El Gobierno de Asturias, que preside Adrián Barbón, ha adjudicado por 1.459.948 euros las obras de mejora y acondicionamiento de la PO-3 -carretera de Abiegos-, en Ponga. El proyecto supone la renovación integral de un tramo de 1,8 kilómetros de longitud, que incluye la adecuación de la travesía urbana que atraviesa la localidad de Abiegos. Esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y la ejecutará la empresa Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L.
Se realizará una mejora estructural de la vía, que incluirá la construcción de un muro de escollera de 30 metros de largo, el saneo de todo el firme y la mejora del trazado de dos de las curvas del recorrido. La obra aprovechará al máximo el espacio disponible de la plataforma y márgenes, procurando alcanzar los 4,75 m de calzada con una cuneta bordillo al lado del desmonte.
Además, se reforzarán y mejorarán todos los elementos de seguridad y señalización como las barreras, balizas, marcas viales o las señales verticales.
La mejora de la carretera de Abiegos tiene carácter plurianual y se desarrollará entre este año y el 2027. Está incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.
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