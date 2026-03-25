El PSOE de Llanes alerta de la "parálisis" del Cinemar y exige fechas concretas de la entrega de la obra

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torre, ha denunciado la "parálisis" de las obras del Cinemar y ha exigido al equipo de gobierno municipal que presente de forma inmediata un calendario detallado con los plazos de entrega del proyecto de reforma del antiguo cine, ante los continuos retrasos que acumula la obra.

Desde el PSOE denuncian que el proyecto "sigue sin avanzar al ritmo previsto", una situación que, según Torre, es "evidente para cualquier vecino y vecina del concejo". Las obras comenzaron hace ahora un año con un plazo de ejecución de quince meses, lo que situaba su finalización en torno a mediados de junio de 2026. Sin embargo, a día de hoy, el grado de avance genera serias dudas sobre el cumplimiento de ese calendario.

Intereses oscuros

"El gobierno bipartito de Llanes y quien lo dirige tienen la costumbre, cada vez que se produce un retraso en alguno de sus proyectos, de achacarlo a manos ajenas con intereses oscuros que solo buscan paralizar su acción de gobierno", ha señalado Torre, quien reclama mayor transparencia y responsabilidad en la gestión municipal.

Además de los retrasos, los socialistas critican la falta de información sobre el futuro del equipamiento. "No sabemos cuáles van a ser los usos exactos del Cinemar, más allá de que se habla de un auditorio para congresos y eventos culturales, turísticos y de ocio. Pero hay muchas más dudas que certezas", ha afirmado el portavoz.

Explicaciones claras

En este sentido, el PSOE plantea interrogantes sobre el modelo de gestión de la instalación: si será pública o privada, y cuáles son los planes reales del equipo de gobierno, integrado por Vecinos por Llanes y el Partido Popular, para una infraestructura que cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros "sufragados por los llaniscos".

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Por todo ello, Óscar Torre ha insistido en la necesidad de que el ejecutivo local "dé explicaciones claras y ponga encima de la mesa un cronograma realista", que permita a los vecinos conocer cuándo estará finalizado el proyecto y cuál será su funcionamiento. "El Cinemar es una inversión muy importante para Llanes y no puede seguir envuelta en incertidumbre, retrasos y falta de información", ha concluido.