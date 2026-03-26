Arranca el plan de transporte a los lagos de Covadonga este sábado: horarios, precios, plazas, frecuencias, líneas, colores y venta anticipada

El plan especial de transporte a los lagos de Covadonga, impulsado por el Gobierno de Asturias, empezará a funcionar este sábado, 28 de marzo con varias mejoras informativas y de organización para los viajeros. El dispositivo de transporte público (lanzaderas) ofrecerá 3.000 plazas diarias con diez horarios de subida y otros tantos de bajada.

Por primera vez, los usuarios del plan recibirán un mail recordatorio con toda la información sobre su reserva el día previo al viaje. También se ha elaborado una nueva señalética que identifica cada línea con un color para facilitar su localización. Los colores se asignan según el punto de partida de cada ruta y las paradas que realiza.

Código cromático

El código cromático, presente en todos los canales informativos y en los propios autobuses, es el siguiente:

• Línea amarilla. Cangas de Onís - Los Lagos

• Línea roja. Aparcamiento El Bosque - Aparcamiento El Repelao - Los Lagos

• Línea verde. Aparcamiento Muñigu - Covadonga - Los Lagos

También se han realizado mejoras organizativas para facilitar el flujo de personas, tanto en los diferentes puntos de venta de billetes como en el acceso a los autobuses en los diversos puntos de salida y paradas. Se busca con ello regular los accesos de forma más ordenada y segura, mejorar la experiencia y avanzar en la calidad del servicio.

El Principado activará también este fin de semana el servicio especial entre Arenas de Cabrales, Poncebos, Tielve y Sotres, también en el parque nacional de los Picos de Europa coincidiendo con la Semana Santa. Ambas iniciativas se enmarcan en la apuesta del Gobierno de Asturias para facilitar una movilidad más sostenible dentro de los espacios naturales protegidos, que ha tenido una excepcional acogida con el sistema de lanzaderas veraniegas puesto en marcha para llegar a enclaves costeros y reservas de la biosfera. El año pasado los servicios del plan de lagos fueron utilizados por casi 183.000 personas.

Lanzadera al Real Sitio

El Principado mantiene además el servicio lanzadera cada media hora para facilitar la conexión entre Cangas de Onís y el Real Sitio. El dispositivo contará con 26 frecuencias diarias, una salida cada 30 minutos en ambos sentidos, desde las 7:40 a las 20:00 horas en las salidas desde Cangas de Onís. Su uso está incluido en el billete del plan de lagos. El resto de viajeros podrán utilizar el servicio con la tarjeta CONECTA o mediante la compra de un billete sencillo.

Los billetes para poder subir a los lagos ya están a la venta de forma anticipada en la plataforma http://www.buslagoscovadonga.es/. Uno de los objetivos del Ejecutivo es fomentar la compra anticipada para lograr un funcionamiento más ordenado que reduzca las aglomeraciones y las colas y mejore la experiencia del visitante.

El primer servicio de la mañana subirá a los lagos a las 8:00 y el último, a las 17:45 horas. En sentido contrario, el primero bajará de los lagos a las 11:05 y el último, a las 20:50 horas. Estos horarios se mantendrán vigentes durante la temporada alta que termina a finales de septiembre y se ajustarán a partir del puente del 12 de octubre.

Ruta del Cares

El servicio especial desde Arenas de Cabrales a Poncebos, Tielve y Sotres que pondrá en marcha el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) desde el próximo sábado también estará operativo el puente del 1 de mayo y los fines de semana de ese mes, además del periodo incluido del 1 de junio al puente del 12 de octubre.

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El servicio tendrá nueve frecuencias de ida desde Arenas, entre las 08:00 y las 19:00 horas, y otras tantas de vuelta desde Sotres, entre las 09:00 y las 20:00 horas. El precio de los billetes de ida y vuelta se mantiene en tres euros para todos los trayectos con salida o destino en Poncebos y en cinco euros para los recorridos completos entre Arenas y Tielve o Sotres y viceversa. Los billetes pueden adquirirse de forma anticipada en la web www.alsa.es.