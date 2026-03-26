Cangas de Onís impulsa mejoras en el colegio Público Reconquista

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que lidera el regidor popular José Manuel González Castro, a través del Departamento de Obras, trabaja estos días en las instalaciones Colegio de Educación Infantil y Primaria Reconquista "para que todo esté listo de cara a su 50 aniversario", apuntó el alcalde, quién añadió: "Un esfuerzo que también extendemos al Instituto Rey Pelayo, la Escuela de 0 a 3, la Escuela de Música y el CRA de Mestas de Con. Porque solo desde el trabajo conjunto con la comunidad educativa podemos seguir mejorando y ofreciendo servicios públicos de calidad".