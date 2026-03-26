Evacuados al hospital dos heridos en un choque frontal en la N-634 en el concejo de Parres

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un turismo y una furgoneta que por causas que se desconocen colisionaron frontalmente en la N-634, a la altura del punto kilométrico 347, en las inmediaciones de la localidad de Arobes, en el concejo de Parres.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), los dos heridos, dos varones, uno de 68 años y otro de 43, fueron evacuados al Hospital del Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas. El de mayor consideración, el más joven, fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas, por el equipo médico de la UVI-móvil.

Excarcelado por los bomberos

El hombre tuvo que ser excarcelado del interior de la furgoneta por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Piloña. El conductor del otro vehículo había salido por sus medios del interior del coche antes de la llegada de los bomberos. Fue evacuado al centro hospitalario en la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

Efectivos de Bomberos en el lugar del accidente. / SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.19 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona en el interior de cada vehículo.

La vía, normalizada

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos y pasó el aviso al SAMU. Paralelamente, informó de lo sucedido al Jefe de Zona Oriental que acudió a la intervención y a la Guardia Civil de Tráfico. A las 15.35 horas los bomberos confirman que solo hay una persona atrapada.

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En coordinación con el equipo sanitario procederán a su excarcelación, operación que finalizan a las 15.47 horas. Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía, la dotación retiró del lugar para regresar a parque donde llegó a las 16.35 horas.