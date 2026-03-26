Ya hay fecha para la elección de la reina y las damas de honor de las fiestas de San antoniu en Cangas de Onís
La jornada incluirá la actuación del grupo "Cuarta Calle" y de un Dj
La Sociedad de Festejos de Cangas de Onís, que preside José Luis García, "Fifu", se encuentra en plenos preparativos de San Antoniu-2026, siendo su primer acto destacado del nuevo ejercicio la elección de la reina y sus damas de Honor, programada para este próximo 28 de marzo, sábado, en el aparcamiento de la terminal de autobuses, donde el baile estará amenizado por el grupo "Cuarta Calle", además de DJ.
Las entradas ya se encuentran a la venta en el kiosco de la plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial. El día grande de las fiestas patronales será el 13 de junio.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
- Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”