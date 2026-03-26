Ya hay fecha para la elección de la reina y las damas de honor de las fiestas de San antoniu en Cangas de Onís

La Sociedad de Festejos de Cangas de Onís, que preside José Luis García, "Fifu", se encuentra en plenos preparativos de San Antoniu-2026, siendo su primer acto destacado del nuevo ejercicio la elección de la reina y sus damas de Honor, programada para este próximo 28 de marzo, sábado, en el aparcamiento de la terminal de autobuses, donde el baile estará amenizado por el grupo "Cuarta Calle", además de DJ.

Las entradas ya se encuentran a la venta en el kiosco de la plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial. El día grande de las fiestas patronales será el 13 de junio.