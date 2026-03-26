El IES Rey Pelayo de Cangas de Onís entrega los galardones de su IV festival de cortometrajes

El salón de actos del IES Rey Pelayo acogerá este viernes la gala de entrega del IV Festival de Cortometrajes Premios Pelayo, que reconocerá los mejores trabajos audiovisuales de esta edición. El certamen ha reunido este año 18 producciones, 17 del propio centro y una de otro instituto, en la que es además la primera convocatoria abierta a participantes de otros centros educativos de Asturias. Esta apertura amplía el alcance de una cita ya consolidada en la vida académica del instituto.

Tema de la edición

La edición de este año gira en torno al lema “Eres real”, una propuesta que invita a reflexionar sobre redes sociales, inteligencia artificial, imitaciones, mentiras, engaños y plagios. El abordaje de este tema se plantea desde un marco amplio para que los participantes exploren la verdad y la sinceridad en el mundo actual desde el lenguaje del cortometraje.

Participación

Los cortos presentados deben ser originales e inéditos, con una duración máxima de diez minutos, créditos incluidos, y pueden realizarse de forma individual o en grupos de hasta cinco integrantes. La convocatoria contempla la participación del alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos del IES Rey Pelayo y, en la categoría de invitados, de estudiantes de otros centros educativos asturianos.

Categorías

El jurado otorgará ocho premios: mejor corto, mejor corto según la votación del público, mejor intérprete, mejor guion, mejor realización técnica, mejor sonido, mejor corto de animación y mejor corto invitado. El jurado se reserva también la posibilidad de conceder reconocimientos adicionales a trabajos que destaquen en apartados no incluidos en las categorías generales. Los galardones que recibirán los ganadores consisten en esculturas realizadas por los ciclos de FP.

Jurado y proyección

La valoración de las obras corre a cargo de un jurado formado por diez profesores de todos los departamentos, que mantendrá en secreto su fallo hasta la propia gala final. Los ganadores de mejor corto y mejor corto invitado obtendrán, además, el derecho a participar en el festival de cine intercentros previsto para el mes de junio, lo que añade proyección externa a los premios.

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Formación y cierre

El alumnado del IES Rey Pelayo inscrito en el certamen tuvo acceso a jornadas de formación desarrolladas durante el segundo trimestre en horario lectivo. La fecha límite de entrega de los trabajos quedó fijada el 13 de marzo, de modo que la ceremonia de mañana servirá para poner broche a varias semanas de preparación, rodaje y evaluación.