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Oriente de Asturias, tierra de cachopos: premios para varios establecimientos de la comarca en un concurso internacional

El evento se celebró de forma conjunta con el Certamen internacional a la mejor fabada y otros platos de cuchara

Jaime Carbajal y Cristina Rodriguez Noriega, de La Joguera, de Cangas de Onís, con sus diplomas

Jaime Carbajal y Cristina Rodriguez Noriega, de La Joguera, de Cangas de Onís, con sus diplomas / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La restauración gastronómica del oriente de Asturias, y en espacial la canguesa, brilló con nombre propio en la última edición del Concurso internacional al mejor cachopo del mundo, celebrada en Oviedo, donde Jaime Carbajal y Cristina Rodríguez-Noriega, propietarios del restaurante-sidrería La Joguera, de Cangas de Onís, se llevaron sendos premios: el tercero al mejor cachopo internacional y el segundo de Asturias. Otro galardón fue para el también cangués restaurante Los Arcos, con el tercer premio al mejor cachopo de pescado a nivel internacional para Carlos Peruyera Rivero.

Carlos Peruyera Rivero.

Carlos Peruyera Rivero. / R. J. M. C.

Por su parte, el restaurante El Prau, de Tereñes (Ribadesella), se alzó con el primer premio al mejor cachopo celiaco del mundo, elaborado por Luisma Gutiérrez Parada y Ellen Farías, quienes regentan el establecimiento hostelero riosellano. Además, la sidrería gastronómica Yantar, de Madrid, se apuntó el de mejor cachopo y también el de mejor fabada; L’Angleiru, en Morcín, resultó distinguido al mejor pote asturiano; cervecería Asgaya, en Madrid, mejores callos; el restaurante La Comtienda, en Oviedo, mejor cachopo de pescado; y La Alhambra, en Valdemorillo (Madrid), mejor cachopo vegano.

Cien restaurantes de diez países

El Concurso internacional al mejor cachopo del mundo 2026, organizado por La Guía del Cachopo, guía gastronómica de referencia para los amantes de este plato con quince años de trayectoria impulsando y promocionando este icono de la cocina asturiana, alcanzó la que fue su decimoquinta edición. El certamen se celebró de forma conjunta con el Concurso Internacional a la Mejor Fabada y otros Platos de Cuchara, que reconocieron las mejores fabadas, pote asturiano y callos presentados a competición.

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En esta edición 2026 congregó a un centenar de restaurantes de 10 países y 13 comunidades autónomas, reforzando el carácter nacional e internacional del evento, cuya gran final tuvo lugar en Oviedo, convertida en capital mundial del cachopo. El veredicto se realizó mediante cata ciega por un jurado profesional vinculado a la hostelería asturiana, valorando la calidad de la materia prima, la técnica, el empanado, el equilibrio de los rellenos y la creatividad de cada propuesta entre otras.

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