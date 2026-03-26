Oriente de Asturias, tierra de cachopos: premios para varios establecimientos de la comarca en un concurso internacional
El evento se celebró de forma conjunta con el Certamen internacional a la mejor fabada y otros platos de cuchara
La restauración gastronómica del oriente de Asturias, y en espacial la canguesa, brilló con nombre propio en la última edición del Concurso internacional al mejor cachopo del mundo, celebrada en Oviedo, donde Jaime Carbajal y Cristina Rodríguez-Noriega, propietarios del restaurante-sidrería La Joguera, de Cangas de Onís, se llevaron sendos premios: el tercero al mejor cachopo internacional y el segundo de Asturias. Otro galardón fue para el también cangués restaurante Los Arcos, con el tercer premio al mejor cachopo de pescado a nivel internacional para Carlos Peruyera Rivero.
Por su parte, el restaurante El Prau, de Tereñes (Ribadesella), se alzó con el primer premio al mejor cachopo celiaco del mundo, elaborado por Luisma Gutiérrez Parada y Ellen Farías, quienes regentan el establecimiento hostelero riosellano. Además, la sidrería gastronómica Yantar, de Madrid, se apuntó el de mejor cachopo y también el de mejor fabada; L’Angleiru, en Morcín, resultó distinguido al mejor pote asturiano; cervecería Asgaya, en Madrid, mejores callos; el restaurante La Comtienda, en Oviedo, mejor cachopo de pescado; y La Alhambra, en Valdemorillo (Madrid), mejor cachopo vegano.
Cien restaurantes de diez países
El Concurso internacional al mejor cachopo del mundo 2026, organizado por La Guía del Cachopo, guía gastronómica de referencia para los amantes de este plato con quince años de trayectoria impulsando y promocionando este icono de la cocina asturiana, alcanzó la que fue su decimoquinta edición. El certamen se celebró de forma conjunta con el Concurso Internacional a la Mejor Fabada y otros Platos de Cuchara, que reconocieron las mejores fabadas, pote asturiano y callos presentados a competición.
En esta edición 2026 congregó a un centenar de restaurantes de 10 países y 13 comunidades autónomas, reforzando el carácter nacional e internacional del evento, cuya gran final tuvo lugar en Oviedo, convertida en capital mundial del cachopo. El veredicto se realizó mediante cata ciega por un jurado profesional vinculado a la hostelería asturiana, valorando la calidad de la materia prima, la técnica, el empanado, el equilibrio de los rellenos y la creatividad de cada propuesta entre otras.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas