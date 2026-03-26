PP y Vox rechazan una moción del PSOE de Cangas sobre nuevos aparcamientos: "La propuesta socialista llega tarde"

No hubo acuerdo. La moción del Grupo Socialista, que instaba al equipo de gobierno de Cangas de Onís a planificar nuevas plazas de aparcamiento, abrir procesos de participación vecinal, elaborar un plan integral de movilidad urbana y reservar espacios para servicios esenciales y personas con movilidad reducida, fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox. Según el alcalde, José Manuel González Castro (PP), la moción del PSOE llega tarde: "Ya estamos trabajando desde hace meses en todo lo que propone".

González Castro desgranó durante la sesión un conjunto de actuaciones en estudio que, a su juicio, dejan sin contenido la iniciativa del principal grupo de la oposición. El Alcalde reveló que el Ayuntamiento mantiene contactos con los propietarios de una parcela privada, conocida como los Praos del Viesgo, que linda con la carretera N-625, en el entorno de la Carretera Cañu (avenida de Castilla), para evaluar su posible uso como estacionamiento público.

Tres documentos técnicos

Sobre esta cuestión, explicó que el pasado año solicitó información a Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias para conocer las condiciones de acceso a esa finca, un trámite que recibió respuesta en octubre. El organismo estatal requirió entonces al Ayuntamiento una presentación más detallada de la actuación prevista, lo que llevó al equipo de gobierno a encargar en enero un contrato menor a una ingeniería.

Ese encargo, según detalló el Regidor, ha dado como resultado tres documentos técnicos recibidos en marzo: la redacción de un proyecto de adecuación para aparcamientos públicos en la salida de Cangas hacia Sotu Cangues, otro proyecto similar en la avenida de Covadonga y un estudio de mejora y ampliación de zonas de estacionamiento en la calle Santa Cruz, con una memoria valorada para la ordenación viaria que alcanza hasta la zona de Contranquil. "Lo enviamos el martes a la Demarcación de Carreteras. Para que nos digan si es viable o no”, indicó González Castro sobre el proyecto de los Praos del Viesgo.

Ampliación de la zona azul

El Alcalde también se refirió a la ampliación del servicio de zona azul, que el gobierno local prevé extender a todo el año tras comprobar su buen funcionamiento. Y en cuanto a la reserva de plazas para servicios esenciales, una de las peticiones explícitas de la moción socialista, González Castro sostuvo que hace dos semanas se alcanzó un acuerdo con las representantes sindicales de las trabajadoras de ayuda a domicilio para dotar de plazas de estacionamiento a ese colectivo. "Ya está solucionado", zanjó.

Frente a la propuesta socialista de abrir un proceso de participación con vecinos y asociaciones para abordar la movilidad, González Castro defendió que esa interlocución forma parte "del día a día" del gobierno local. "Este es un ayuntamiento transparente, donde entendemos que el diálogo es la base de la democracia. Los agentes sociales, las asociaciones, los vecinos y sectores económicos del municipio son importantes para nosotros. Y hablamos con ellos continuamente", afirmó.

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Un matiz crítico de Vox

Vox, que también votó en contra de la moción del PSOE, introdujo en el debate un matiz crítico hacia el gobierno local. El concejal Ángel Díaz Tejuca reivindicó que su programa electoral incluía la creación de 600 plazas de aparcamiento en Cangas de Onís, una propuesta que, según subrayó, no figuraba ni en el programa del PP ni en el del PSOE. Además, el portavoz de Vox instó al Alcalde a explicar por qué se había "alineado con el PSOE para votar en contra de la Iglesia en el aparcamiento de Les Llanes", en Covadonga, una referencia que el regidor calificó tras el pleno como una mezcla de asuntos sin relación directa con el punto debatido.