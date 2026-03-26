Ribadesella se arma de vecinos preparados para emergencias con una guía que convierte al ciudadano en primera línea de ayuda: "Los primeros cinco minutos son tuyos"

Cada verano, los servicios de emergencias del concejo de Ribadesella se enfrentan a un escenario recurrente. Un bañista en apuros en la playa de Santa Marina, un desvanecimiento en medio de una romería, un accidente en la carretera del Sella... En esos primeros minutos, los que transcurren antes de que llegue cualquier equipo profesional, la persona que está al lado no es un testigo pasivo. Es, según reza el nuevo manual de Protección Civil de Ribadesella, "la primera y más importante línea de ayuda".

La agrupación local de Protección Civil de Ribadesella ha presentado una guía divulgativa de primeros auxilios de más de 70 páginas, concebida como una herramienta práctica para cualquier ciudadano, independientemente de su formación sanitaria. El documento, titulado "Primeros Auxilios: Cómo ayudar cuando más importa", no solo repasa los protocolos básicos de reanimación cardiopulmonar o el manejo de hemorragias, sino que los adapta con precisión al territorio: a las corrientes de la ría, al oleaje de fondo de la playa de Vega, a los tiempos de respuesta en las rutas de montaña del Sueve o a la fauna marina que puebla el mar Cantábrico.

Una responsabilidad compartida

La iniciativa parte de una premisa que sus autores, los voluntarios Emma Argüelles, Belén Amat y Juan Carlos Valle, exponen desde las primeras páginas: los primeros auxilios no son una cuestión exclusiva de médicos y enfermeras. "Son una responsabilidad compartida, una habilidad que cualquier vecino de Ribadesella puede y debe tener", se lee en la introducción. El objetivo no es sustituir a los servicios de emergencia, sino "actuar correctamente los primeros minutos, que son los que más cuentan".

Portada de la Guia de Primeros Auxilios de Ribadesella. / LNE

El marco que da soporte a esta filosofía es el protocolo PAS, un acrónimo que el manual convierte en columna vertebral del aprendizaje. Proteger, Alertar y Socorrer, en ese orden. El primer paso, advierte el texto con crudeza, es el que con más frecuencia se salta el interviniente inexperto: evaluar la seguridad de la escena antes de lanzarse a ayudar. "Un héroe inconsciente no ayuda a nadie", sentencia la guía, que dedica páginas a identificar los riesgos en cada entorno: desde cables caídos o tráfico hasta el peligro de las corrientes en la costa o los gases en recintos cerrados.

Situaciones de mayor riesgo

Una vez garantizada la seguridad, el segundo eslabón exige una llamada precisa al 112. El documento no solo recuerda que el operador puede guiar en tiempo real las maniobras, sino que enseña a los ciudadanos a orientarse en zonas rurales o de monte con una herramienta tan cotidiana como el teléfono móvil. Incluye instrucciones para extraer las coordenadas GPS desde un iPhone o un dispositivo Android, un detalle que los autores consideran determinante en un concejo donde los puntos de referencia no siempre son evidentes.

Voluntarios de Protección Civil, entre ellos varios de Ribadesella y Cangas de Onís. / Protección Civil

El grueso de la guía se detiene en las situaciones que concentran mayor riesgo en el entorno local. El ahogamiento es una de ellas. El manual distingue con claridad entre la persona que aún puede ayudarse a sí misma y aquella que ya no, y establece una secuencia de rescate por orden creciente de riesgo para el interviniente: alcanzar desde la orilla, lanzar un objeto flotante, remar en una embarcación y, solo como último recurso, nadar. En el caso de una parada cardiorrespiratoria por inmersión, la guía introduce una variante respecto al protocolo estándar para adultos: cinco ventilaciones de rescate iniciales antes de comenzar las compresiones torácicas, un matiz que responde a la naturaleza asfíctica de este tipo de parada.

Hemorragias masivas

El documento también aborda con detalle el manejo de hemorragias masivas, una de las áreas donde la evidencia médica reciente ha modificado sustancialmente las recomendaciones. Frente al mito de que el torniquete siempre conduce a la amputación, la guía recoge la experiencia acumulada en trauma civil y militar: un torniquete correctamente aplicado durante menos de dos horas rara vez causa daño permanente, mientras que la muerte por exanguinación es irreversible. El manual incluye instrucciones paso a paso para aplicar tanto torniquetes comerciales tipo CAT como versiones improvisadas, con la advertencia de que el material no debe tener menos de cuatro centímetros de ancho para evitar daños en los tejidos.

En un apartado específico para emergencias médicas súbitas, la guía incorpora herramientas de reconocimiento diseñadas para ciudadanos sin formación clínica. Para el ictus, difunde el método FAST, una prueba de tres pasos que evalúa la caída de la cara, la pérdida de fuerza en los brazos y las alteraciones del habla. Para el infarto, insiste en la necesidad de llamar al 112 ante cualquier dolor torácico o síntoma atípico, especialmente en mujeres y diabéticos, y detalla las condiciones en las que se puede administrar aspirina masticable antes de la llegada de los servicios.

Botiquín doméstico

Las páginas dedicadas al entorno natural del concejo constituyen uno de los aportes más singulares del manual. En la costa, alerta sobre la corriente de resaca y explica cómo reconocerla; en la playa, enseña a retirar los tentáculos de una medusa con una tarjeta y a no lavar la zona con agua dulce, que activa las células urticantes; en las rocas, advierte sobre el dolor intenso e inmediato del pez araña y prescribe el único remedio eficaz: sumergir la extremidad en agua caliente a 45 grados durante al menos media hora.

El documento incluye también un bloque dedicado al botiquín doméstico y de vehículo, con listados detallados que van más allá del material de cura básico para incorporar elementos como el torniquete, la manta isotérmica o el suero fisiológico en monodosis. Advierte, eso sí, contra los errores más frecuentes: guardar el botiquín bajo llave, acumular medicamentos caducados o confiar en que el algodón o el agua oxigenada son opciones adecuadas para curar una herida.

Tiempos de respuesta

Los autores no ocultan que la guía tiene un límite. "Este documento es un complemento, no un sustituto", insisten en varios pasajes. La formación práctica, subrayan, es insustituible. Por eso, el manual cierra con una relación de los recursos disponibles en el concejo, desde los cursos periódicos que organiza Protección Civil hasta las aplicaciones móviles que pueden facilitar la localización o guiar una reanimación paso a paso.

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En las últimas páginas, el texto recuerda que en Ribadesella los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia pueden superar los diez o quince minutos en entornos rurales y costeros. En ese intervalo, subraya, el vecino que está en el lugar se convierte en el eslabón que ninguna institución puede cubrir. "Los primeros cinco minutos son tuyos", resume el epílogo. "Y tú puedes hacer que cuenten".