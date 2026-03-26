Ribadesella "redescubre" los hallazgos prehistóricos en el valle del Sella y a quienes los protagonizaron
Una exposición abierta este jueves en el Centro de Arte Rupestre reúne materiales inéditos, fotografías de cuevas y huellas de antiguas excavaciones
María Terente Nicieza
Ribadesella volvió este jueves la mirada hacia su pasado más remoto con la inauguración, en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, de la exposición "El poblamiento prehistórico en el valle del Sella", una propuesta que recorre las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el concejo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y pone el foco en quienes ayudaron a convertir este territorio en una referencia internacional para el estudio de la Prehistoria. Al acto asistieron el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León; la directora del Museo Arqueológico de Asturias, María Antonia Pedregal y el alcalde de Ribadesella, Paulo García, acompañados por los comisarios de la muestra, Esteban Álvarez Fernández y Jesús Francisco Jordá Pardo, encargados de conducir la visita inaugural.
Pablo León presentó la nueva exposición destacando la importancia de incorporar esta propuesta al equipamiento del centro de interpretación como herramienta para profundizar en el conocimiento de la prehistoria de la zona. Paulo García, por su parte, agradeció a Patrimonio el traslado de la muestra y expresó su deseo de que pueda ser disfrutada por vecinos y visitantes.
Recorrido científico
La exposición traza un itinerario por las principales campañas, descubrimientos y líneas de estudio que han marcado el conocimiento del valle del Sella, con nombres como Ricardo Duque de Estrada, conde de la Vega de Sella; Francisco Jordá Cerdá, Alfonso Moure o Javier Fortea, entre otros muchos investigadores. El proyecto reúne paneles informativos, fotografías de las cuevas del valle, imágenes de excavaciones de distintas épocas y vitrinas con materiales procedentes de las campañas dirigidas por Francisco Jordá Cerdá en las décadas de 1950 a 1970 y por Alfonso Moure entre los años setenta y ochenta, cedidos en ambos casos por sus familias. Entre las piezas expuestas sobresale también un fragmento de conchero original de la Cuevona de Ardines, procedente del Museo Arqueológico de Asturias.
Durante la presentación, Esteban Álvarez Fernández fue desgranando el sentido de la muestra y sus distintos contenidos junto a Jesús Francisco Jordá Pardo. Este último subrayó “la importancia de dar a conocer estas investigaciones a la sociedad para que conozcan su patrimonio y devolverles la inversión pública aportada a las investigaciones”.
Legado familiar
Tras la visita, Jesús Francisco Jordá Pardo ofreció la conferencia dedicada a Francisco Jordá Cerdá y a las investigaciones prehistóricas desarrolladas en el valle del Sella entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, una intervención que enlazó la nueva muestra con una de las figuras esenciales de la arqueología asturiana y española. La charla abrió, además, el ciclo de conferencias vinculado a la exposición, que continuará en los próximos meses con nuevas sesiones dedicadas a distintos aspectos del poblamiento prehistórico y de la historia de la investigación en la comarca.
Con la exposición se ha editado también una publicación sobre la propia muestra, impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte junto a la editorial Impronta y coordinada por los comisarios, que estará disponible en el Centro Tito Bustillo, como complemento divulgativo al proyecto.
Visitas hasta octubre
La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, de miércoles a domingo y en el horario habitual del Centro Tito Bustillo Más allá de su valor expositivo, la propuesta nace también con vocación pedagógica: explicar no solo los hallazgos, sino el largo trabajo científico que permitió interpretar las cuevas, los restos materiales y la vida de los grupos de cazadores-recolectores que habitaron el valle del Sella.
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