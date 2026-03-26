Safira Trespalacios (COA) brilla en el VIII Trail Riotuerto (Cantabria), en categoría infantil femenina
Safira Trespalacios Morales (Club Oriente Atletismo) se hizo con la victoria, en categoría infantil femenina, en la prueba TR8, de la octava edición del Trail Riotuerto, disputado este pasado domingo, por los montes del municipio de Riotuerto, a través de senderos, pistas forestales y carreteras, con salida y meta en la plaza del Sol, en La Cavada (Cantabria), que, además, era la segunda prueba del calendario oficial de carreras por montaña (CxM Trail) de la FEDME para la temporada 2026, que incluye las modalidades Línea, Vertical, Ultra y Edad Escolar.
Irene Conde Sáez (Independiente) y Martina López D'Amico (Independiente), fueron segunda y tercera, respectivamente, en la susodicha categoría infantil femenina.
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