Tres medallas para los palistas del Oriente en el Regional de Promoción de piragüismo
El Campeonato de Asturias se disputó en aguas de Trasona (Corvera)
Tres medallas fue el balance de los palistas de la comarca del Oriente en el Campeonato de Asturias de Promoción, dilucidado el pasado sábado, 21 de marzo, en aguas del embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera de Asturias), en el que tomaron parte deportistas de quince clubes de la comunidad autónoma, todo bajo organización de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias.
El título por equipos se lo apuntó el Náutico Ensidesa, por delante de Los Gorilas de Candas y del Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón; Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero y Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas (Parres) coparon la cuarta y quinta plaza, respectivamente.
A nivel individual destacar, en cuanto a los kayakistas de la comarca oriental asturiana, la medalla de plata del cangués Orlando Poo Cadenaba (Club Piragüismo El Sella), en categoría alevín A minikayak y sobre la distancia de 2.000 metros, regata en la que se impuso Hugo Domínguez Alonso (Náutico Ensidesa) y el metal de bronce fue para Sergio García Álvarez (Los Gorilas de Candás).
Otra plata la cosechó la parraguesa Patricia Nieto Robles (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), en alevín B minikayak y sobre 2.000 metros; en tanto, en categoría prebenjamín B y 1.000 metros de recorrido, el riosellano Diego Álvarez Pérez (Club Piragüismo El Sella) se alzó con la medalla de oro y, por lo tanto, como flamante campeón de Asturias.
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