Nueva refriega política en Colunga: el alcalde acusa al PP de bloquear la actualización laboral en el Ayuntamiento

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha salido al paso de la denuncia presentada por el PP sobre la situación laboral de los empleados municipales para defender la gestión de su equipo y trasladar a la oposición la responsabilidad del estancamiento en la modernización de las normas internas. El regidor sostiene que los problemas que ahora se denuncian son heredados de administraciones anteriores y que el actual proceso de regularización se encuentra atascado, en parte, por la falta de implicación de los concejales populares.

En su respuesta, Toyos pone el foco en la antigüedad de los marcos que rigen las condiciones del personal. Según recuerda, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente data del 31 de marzo de 2006, mientras que el acuerdo regulador que fija las bases laborales se remonta al 8 de febrero de 1995. Frente a este escenario, el gobierno local inició hace casi tres años un proceso de negociación con sindicatos y grupos políticos para aprobar un nuevo convenio que se ajuste a la realidad actual.

Control horario

El Alcalde explica que medidas como la implantación de un sistema de control horario, una de las cuestiones que ahora reclama el PP, no pueden abordarse de forma aislada, sino que requieren como paso previo la aprobación de ese nuevo convenio. En esa línea, señala que el Ayuntamiento ya ha presentado una propuesta que fija una jornada de 35 horas semanales, una oferta que actualmente se encuentra en fase de negociación con los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, Toyos lamenta la actitud que, a su juicio, ha mantenido el PP durante todo este proceso. Según indica, sus concejales han asistido a las reuniones, pero desde el inicio manifestaron su intención de votar en contra sin llegar a presentar propuestas alternativas sobre horarios o condiciones laborales. A esta falta de iniciativas se suma, según el regidor, la inasistencia a comisiones clave, lo que ha terminado por dificultar la tramitación del convenio.

Actualización de la RPT

En paralelo a esta negociación, el equipo de gobierno ha impulsado también la actualización de la RPT. El Regidor afirma que el borrador correspondiente fue trasladado a los grupos municipales hace meses, tanto en formato digital como impreso, para que pudieran realizar aportaciones. No se han recibido propuestas.

Toyos aprovechó su intervención para subrayar el compromiso de los trabajadores municipales, a quienes reconoce su labor para garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento en medio de este proceso de transición normativa. Frente a las críticas que apuntan a un posible perjuicio económico para las arcas locales, él considera que el PP incurre en una contradicción.

Sueldos políticos

El Regidor recuerda que en el pasado los populares apoyaron medidas que incrementaban significativamente el gasto en sueldos políticos, sin que entonces mostraran la misma preocupación por la sostenibilidad financiera del Consistorio.

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También cuestiona el interés que el portavoz popular, Javier Brea, muestra ahora por este asunto, teniendo en cuenta que lleva más de quince años como concejal sin haber impulsado durante ese extenso periodo la actualización del convenio o de la RPT. Para Toyos, la decisión de llevar este asunto a la Fiscalía representa un paso atrás en el trabajo institucional, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos para retomar el diálogo y avanzar en la modernización del Ayuntamiento de Colunga.