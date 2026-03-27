Nuevo programa de salud mental y emocional para adolescentes y jóvenes: Llanes acoge los primeros talleres formativos dirigidos a profesionales y familias

El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) ha presentado este viernes en Llanes "PULSU", un nuevo programa centrado en la salud mental y emocional de adolescentes y jóvenes, con el objetivo de acompañar y prevenir el sufrimiento mental de la juventud. La iniciativa, de vocación práctica, pretende detectar, acompañar y abordar situaciones de malestar emocional antes de que evolucionen hacia escenarios más graves, así como generar herramientas útiles dirigidas a profesionales, familias, entidades y a la propia juventud.

"'PULSU' nace como una necesidad que aspira a dar respuesta a una realidad que requiere atención sostenida: En España se registraron 3.846 muertes por suicidio en 2024, según datos provisionales del INE, mientras que el Ministerio de Sanidad señala que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, y UNICEF España indica que el 41% de los adolescentes afirma haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año", apuntan los organizadores.

Asturias, comunidad con más tasa de suicidios

Además, Asturias se mantiene como la comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios del país, un problema que se repite de forma sostenida en el tiempo y que la sitúa por encima de la media nacional en relación con su población, "evidenciando el grave problema de salud mental que existe en el Principado", destaca el CMPA.

Por la izquierda, Xavi Bonastre, Priscila Alonso y Claudia Lera, este viernes, en Llanes. / CMPA

Asimismo, subraya que la salud mental juvenil no puede entenderse únicamente desde una perspectiva individual, sino que está condicionada por factores estructurales como "la precariedad económica, las dificultades de acceso a la vivienda, la inserción laboral o la soledad no deseada". Por ello, "PULSU" combinará acciones de prevención, acompañamiento, formación y elaboración de materiales, integrando una visión amplia del bienestar juvenil que incluye el contexto social en el que este se desarrolla.

Sesiones informativas en Llanes

Como primera acción, el CMPA impartirá, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes una serie de sesiones formativas bajo el lema "Salud mental y emocional en adolescentes y jóvenes. Taller para profesionales y familias. Acompañamiento en situaciones de crisis emocional". Estas sesiones se celebrarán del 31 de marzo al 14 de abril en la Casa de Cultura de Llanes y están dirigidas a profesionales de ámbitos como la pediatría, enfermería, educación o servicios sociales, así como a familias, AMPAS y entidades socioeducativas.

La formación, que será impartida por Xavi Bonastre González, facilitador especializado en intervención en situaciones de suicidio juvenil, ideación autolítica, maltrato y violencia, así como en el desarrollo saludable de la personalidad, está dividida en tres bloques: El primero, "Indicadores y problemáticas", tendrá lugar el 31 de marzo; el segundo, "Desarrollo socioemocional", se celebrará el 7 de abril; y el tercero, "Figura del acompañante en situaciones de crisis", se desarrollará el 14 de abril. Los contenidos abordarán la detección de señales de alerta, la promoción de la salud emocional y el papel de las personas adultas en el acompañamiento en contextos de alta complejidad emocional.

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Prevención, acompañamiento y apoyo

Con este programa, el CMPA inicia una línea de trabajo de carácter autonómico con vocación de continuidad y crecimiento, abierta a incorporar nuevas demandas y adaptarse a las distintas realidades del territorio. La iniciativa busca consolidarse como una herramienta útil de prevención, acompañamiento y apoyo a la juventud asturiana, en colaboración con oficinas jóvenes, conseyos, centros educativos, entidades sociales y administraciones públicas.