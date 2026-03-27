El oriente de Asturias sigue sin quitarse la careta: suma una veintena de fiestas de Carnaval y aún resta la última que se celebrará en España

El oriente de Asturias no entiende de calendarios convencionales en materia de Carnavales. De Po de Cabrales a Posada de Llanes, pasando por toda la comarca, son dos meses de temporada de Antroxu, pues se prolonga desde finales de enero hasta el día antes del Domingo de Ramos. Un período de cincuenta y siete días salpicados de desfiles, concursos y disfraces que cuentan por decenas de miles tanto las personas que se movilizan como los euros que se reparten en premios, que concluirá esté sábado, en Posada de Llanes.

La temporada de Antroxu arrancó en el Oriente el pasado 31 de enero, en Po de Cabrales. Desde entonces, la comarca oriental ha vivido un goteo incesante de celebraciones, sobre todo los fines de semana. Un goteo que, a día de hoy, aún no han terminado. Porque falta la guinda, la fiesta de Carnaval de Posada de Llanes, que será, probablemente, la última que se celebre en España, a solo unas horas de que comienza la Semana Santa, el día anterior al Domingo de Ramos. En Posada de Llanes.

La fiesta continúa

En la comarca se han celebrado este año alrededor de una veintena de fiestas de Antroxu, incluidas varias reservadas en exclusiva para los más pequeños (Colombres, Llastres, Cangas de Onís, Ribadesella, Caravia…). Pero el calendario, lejos de agotarse, mantiene su pulso. Porque, mientras el resto de España da por finalizado el Carnaval tras el Miércoles de Ceniza, en el oriente asturiano la fiesta continúa.

Una edición anterior de la fiesta de Carnaval en Posada de Llanes. / Ramón Díaz

Después de una celebración en enero y una docena en febrero, marzo llegó cargado de nuevas oportunidades para lucir disfraz: Infiesto y Cangas de Onís el día 7; Llastres y Po de Llanes justo una semana después; Parres de Llanes el día 15; Colunga todo este último fin de semana, del 20 al 22… Y el broche final lo pondrá Posada, con uno de los desfiles de Carnaval más concurridos de cuantos se celebran en la comarca. Será este próximo sábado, día 28. En total, más de veinte celebraciones repartidas por una docena de concejos.

Miles de euros en premios

Detrás de cada desfile hay un entramado de concursos que convierten la creatividad en un estímulo económico tangible. Las cifras hablan por sí solas. El Carnaval de Llanes, uno de los más potentes de la comarca, distribuyó este año 8.050 euros en premios distribuidos en cinco categorías. Los grupos adultos pueden optar a un primer premio de 1.500 euros, mientras que los grupos infantiles se juegan hasta 500 euros. Además, se premia la decoración de establecimientos locales con hasta 500 euros para los ganadores. El de Posada, aún más, 8.120 euros, lo que lo pone en cabeza en el ranking de dinero destinado a premios.

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes, en una imagen de archivo. / Ramón Díaz

Pero el concejo de Llanes no es la excepción. En Ribadesella, cuya celebración se concentró a mediados de febrero, con desfile de adultos el domingo 15 y jornada infantil el lunes 16, el Ayuntamiento también moviliza una importante partida económica en premios que abarcan desde categorías individuales hasta grupos, carrozas, asociaciones deportivas e incluso charangas. Si se suman todas las convocatorias de la comarca, la cifra total de premios supera con creces los 30.000 euros distribuidos entre cientos de participantes a lo largo de casi dos meses.

Un modelo descentralizado

¿Cómo se explica que el oriente de Asturias haya conseguido extender su Carnaval durante ocho semanas mientras en otros lugares se concentra en unos días? La respuesta, según los organizadores, está en un modelo "descentralizado", que respeta la autonomía de cada concejo y cada localidad, pero en el que se suelen buscar fechas para intentar no coincidir con los vecinos… si resulta posible.

"No competimos entre nosotros; nos complementamos", explica un portavoz de una de las peñas participantes en varios desfiles. "Cada pueblo elige su fecha, organiza su desfile y premia a sus participantes. El resultado es que quien quiere disfrutar del Antroxu tiene opciones desde enero hasta marzo", añade.

La última cita

Este formato permite además que las familias y grupos de amigos puedan participar en múltiples celebraciones a lo largo de la temporada, amortizando la inversión en disfraces y alimentando un ambiente festivo que se mantiene vivo durante semanas.

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Con una única cita aún por celebrarse, el Carnaval afronta en el oriente de Asturias su recta final con la misma intensidad con la que comenzó. El próximo sábado, cuando Posada baje el telón con su fiesta de Antroxu, la comarca habrá completado dos meses ininterrumpidos de celebración. Dos meses en los que el color, la música y la creatividad se habrán convertido en los auténticos protagonistas de un invierno que, gracias al Carnaval, se vive con gran intensidad.