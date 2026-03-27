Los peligros del eclipse total del 12 de agosto: avalancha de visitantes, problemas de tráfico y de seguridad ciudadana, daños oculares...

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto será digno de ver, pero podría provocar avalancha de visitantes en zonas turísticas como Llanes, con los consiguientes problemas de tráfico y de seguridad ciudadana. Así lo advirtió este viernes Fernando Híjar, físico de la Agrupación Astronómica de Madrid, durante una charla informativa sobre el eclipse que pronunció en el instituto de enseñanza secundaria (IES) de Llanes.

Híjar explicó en primer lugar qué es un eclipse total de sol: un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y el satélite terrestre se sitúa justo en el medio, proyectando su sombra sobre la Tierra. Cuando el eclipse es total, la Luna tapa por completo al Sol y en la Tierra se hace de noche en pleno día.

Enorme expectación

El eclipse total del próximo 1 de agosto será el primero de esas características observable en España desde 1912, lo que ha levantado una expectación enorme. El primer "problema" es que solo será total en una franja que va de Galicia a Baleares, mientras que en el resto de España será parcial: el Sol no quedará tapado por completo.

Asistentes a la charla de Fernando Híjar. / Ramón Díaz

Esta circunstancia augura, tal y como alertó Híjar, una avalancha de visitantes en toda la franja norte de España, lo que podría provocar importantes problemas. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, de tráfico y de seguridad ciudadana.

Otros dos eclipses en 2027 y 2028

El físico puso como ejemplo lo ocurrido durante el último eclipse total de sol que se observó en Estados Unidos: fue el día con mayor número de accidentes de tráfico del año, con diferencia. Otra circunstancia importante es que el eclipse será a las ocho y media de la tarde y durará casi una hora, lo que implicará que el Sol se pondrá muy poco tiempo después, lo que podría generar también problemas en el regreso a domicilios y hoteles.

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Además, el eclipse requiere mucha precaución a la hora de su observación, ya que hacerlo de forma directa, sin protección, puede provocar graves daños oculares. Fernando Híjar reveló que habrá también eclipses totales de sol observables desde España el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Pero solo serán parciales desde Asturias.