Rodrigo Cuevas le calza las madreñas a Broncano, deja una actuación memorable y defiende el folclore en prime time: "Eso sí que es patriotismo"

Rodrigo Cuevas visitó este jueves "La revuelta", en TVE, con su nuevo trabajo discográfico, "Manual de belleza, bajo el brazo y un "starter pack piloñes" para David Broncano, compuesto por una montera cosida por su madre, huevos de pava del corral de su casa, un "huevu pintu" tradicional de Pola de Siero y morcillas de su vecina.

El artista, Premio Nacional de Músicas Actuales, presumió de madreñas e invitó a Broncano a probárselas y llevó, entre sus obsequios para el programa, una camiseta en apoyo a "las seis de La Suiza".

Siempre reivindicativo, Rodrigo Cuevas habló de su vida sencilla. "Tengo más de lo que necesito, no me falta de nada", aseguró en su primera entrevista con Broncano, y, crítico, lamentó que "hay quien tiene mucho más de lo que necesita y, encima, no quiere pagar impuestos". El músico ovetense se manifestó a favor de los impuestos y los servicios públicos: "Más impuestos a los ricos, y más aún a los súper ricos, que, si no, la sanidad y la educación pública, ¿a dónde va?".

"Hay gente a la que le gusta ser patriota, pero no trabajar; solo les gusta el cascarón, la pulserina", argumentó, y, continuó, se empeñan en defender "lo que nos diferencia, que no sirve para nada". Lo que sirve, dijo, "es conocer el folclore de tu pueblo, hablar la lengua de tu territorio. Eso sí que es patriotismo, conocimiento, respetar a tus ancestros".

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