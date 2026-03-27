Opinión
Álvaro Francisco José Álvarez Cantero
Sentido adiós al empresario Jose Sopeña
El emprendedor madrileño ya descansa en el lugar del mundo que lo enamoró, Naves de Llanes
José María Sopeña Quesada, "Jose Sopeña", nació en Madrid, estudio Bachillerato en la capital y El Escorial, y Ciencias Físicas en Massachusetts (Estados Unidos) en los años sesenta, cuando los "Beatles" sonaban mientras veraneaba en compañía de su familia en Naves de Llanes.
Y tanto le gustó Naves que, una vez que se hizo empresario, compro casa allí. Pero no solo veraneaba, también pasó otros momentos, como está última Navidad.
Jose Sopeña falleció en Madrid hace unas semanas, y no fue de Madrid al cielo (no); de Madrid se fue a Naves, donde descansa... en el lugar del mundo que lo enamoro.
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