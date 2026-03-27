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Álvaro Francisco José Álvarez Cantero

Sentido adiós al empresario Jose Sopeña

El emprendedor madrileño ya descansa en el lugar del mundo que lo enamoró, Naves de Llanes

Jose Sopeña.

Jose Sopeña. / Cedida

José María Sopeña Quesada, "Jose Sopeña", nació en Madrid, estudio Bachillerato en la capital y El Escorial, y Ciencias Físicas en Massachusetts (Estados Unidos) en los años sesenta, cuando los "Beatles" sonaban mientras veraneaba en compañía de su familia en Naves de Llanes.

Y tanto le gustó Naves que, una vez que se hizo empresario, compro casa allí. Pero no solo veraneaba, también pasó otros momentos, como está última Navidad.

Jose Sopeña falleció en Madrid hace unas semanas, y no fue de Madrid al cielo (no); de Madrid se fue a Naves, donde descansa... en el lugar del mundo que lo enamoro.

Jose Sopeña.

Jose Sopeña. / Cedida

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