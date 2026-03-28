El alcalde de Llanes pide perdón a los vecinos por los errores al aplicar la zona azul

"Quiero dirigirme a todos vosotros ante la polémica generada estos días por la aplicación de la zona azul en Llanes durante esta Semana Santa. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. Es evidente que no hemos comunicado con suficiente claridad ni antelación los cambios que se iban a aplicar, y eso ha generado confusión e incomodidad entre vecinos y visitantes". Son palabras del alcalde de Llanes, Enrique Riestra, reaccionando al malestar provocado entre los usuarios por la sorpresiva implantación de la zona azul en Semana Santa.

El Alcalde ha destacado que Llanes vive "un momento de transición hacia una nueva ordenanza" que permitirá, entre otras cosas, "contar con 1.350 plazas de zona verde gratuitas para los llaniscos, además de mejorar la regulación del aparcamiento en la villa. Para poder implantar este nuevo modelo, la ordenanza ya tenía que estar en vigor, y por eso se está aplicando en esta Semana Santa", ha añadido.

"Ningún afán recaudatorio"

Riestra asegura que entiende "perfectamente" que haya sorprendido la eliminación de la media hora de cortesía (de dos a cuatro de la tarde, franja en la que no se cobraba por aparcar), el horario continuado (de 9 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días, incluidos los festivos) o el cambio en las sanciones (de 4 euros a 15 o 30, según los casos, para anular la denuncia). "Quiero explicar que estas medidas buscan garantizar la rotación en las zonas de mayor afluencia, algo fundamental para que haya plazas disponibles para todos", ha indicado el Alcalde.

"También quiero dejar claro que no existe ningún afán recaudatorio. Si se ha producido alguna sanción incorrecta por parte de la empresa adjudicataria, se revisará y se devolverá sin ningún problema. Además, estamos estudiando con los servicios jurídicos si procede revisar las sanciones impuestas en estos primeros días", ha subrayado el Regidor.

Objetivo, mejorar la movilidad

Ha recordado, asimismo, que quienes cumplen las normas, colocando ticket y respetando los tiempos, "no tendrán ningún problema". "En cualquier caso, asumo que el principal problema ha sido la falta de información previa, y ahí es donde debemos mejorar. Mi compromiso es explicar mejor estas medidas y seguir trabajando para que el nuevo modelo permita algo que todos queremos: facilitar el aparcamiento en Llanes, especialmente para nuestros vecinos", ha manifestado Riestra.

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El mandatario municipal ha insistido en que la nueva zona azul y verde que empezará a funcionar este verano tiene un solo fin: "Mejorar la movilidad, sobre todo de quienes más sufrís las consecuencias de vivir en una tierra tan atractiva para el turismo que sois vosotros, los vecinos". Por eso, según ha anunciado, "se evaluará su funcionamiento y aplicarán las medidas correctoras necesarias para acercarnos al fin de esta medida que no es otro que la mejor movilidad de los llaniscos. Gracias por vuestra comprensión", ha finalizado el Alcalde.