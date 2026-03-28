Dolor y tristeza en Cangas de Onís: fallece el exprofesor del IES Rey Pelayo Pedro Rubio Peláez
El funeral se oficia este sábado, en la iglesia parroquial de Cangas de Onís
Dolor y tristeza en Cangas de Onís y en Cabrales, así como en gran parte del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, por el fallecimiento este viernes, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, Pedro Rubio Peláez, a los 79 años de edad, quien fuera profesor del Instituto Rey Pelayo, en la ciudad canguesa. Empezó a impartir clases de Filosofía en el susodicho centro educativo cangués a mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Dejó buen recuerdo entre sus alumnos y alumnas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.
Gran aficionado al senderismo y también a rodar en bicicleta, hubo una época en la que formó parte de la Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales. Su funeral tendrá este sábado, 28 de marzo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en Cangas de Onís, y posteriormente se procederá a su incineración en el crematorio del Oriente.
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