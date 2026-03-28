Dos meses de Carnaval, hasta Ramos: "Esto solo pasa en Asturias"
Posada de Llanes cierra este sábado la temporada de Antroxu en la región, que comenzó el 31 de enero en Po de Cabrales
Cuando mañana Posada de Llanes se llene de disfraces, se cumplirán 57 días con sus noches desde que arrancó la temporada de Antroxu en Asturias. Dos meses. Es como si los asturianos se olvidaran del calendario cuando se trata de Carnavales. Mientras que en el resto de España estas fiestas duran unos días, en el Principado se prolongaron desde el 31 de enero, cuando Po de Cabrales inició la murga, hasta hoy, ya en la recta final de la Cuaresma, víspera del Domingo de Ramos.
Desde aquel 31 de enero, decenas de localidades, ciudades, villas y pueblos, han celebrado fiestas de Carnaval, para adultos, para niños, para mascotas… Han sido dos meses salpicados por decenas de miles de participantes y un volumen de premios considerable, cientos de miles de euros.
"No competimos entre nosotros"
La clave reside en que las celebraciones se escalonan para evitar coincidencias… cuando es posible. "No competimos entre nosotros; nos complementamos. Cada pueblo elige su fecha, organiza su desfile y premia a sus participantes. El resultado es que quien quiere disfrutar del Antroxu tiene opciones desde enero hasta marzo", señala un portavoz de uno de los colectivos organizadores. Este modelo permite que grupos de amigos, asociaciones, clubes y familias puedan participar en múltiples celebraciones.
Pero ¿por qué Posada celebra el Carnaval horas antes de que comience la Semana Santa? Se ha convertido ya en tradición que esta localidad cierre las fiestas de Antroxu en Asturias. Así fue el primer año que se reunieron la mayoría de las comisiones organizadoras de la comarca oriental y así sigue siendo. Es un excelente broche final, porque el Carnaval de Posada se cuenta entre los más concurridos del Oriente.
"Tormenta de ideas"
Uno de los grupos que peregrinan por los diferentes desfiles carnavalescos es la Comisión de Festejos de San José, de Posada la Vieya (Llanes), que acumula quince años de trayectoria, solo rota por el covid, en 2021. Este año, como siempre, han participado en varios desfiles: Llanes, Ribadesella, Nueva, Cangas de Onís, Arriondas, Villaviciosa… Y cierran el ciclo hoy en Posada. Lograron premio en todas.
El proceso creativo arranca en septiembre, con una reunión en la que los integrantes del grupo, más de 50, desatan una "tormenta de ideas". Y después, a trabajar para elaborar los trajes y la carroza. En esta ocasión, buena parte de los disfraces salieron de material reciclado, explica una de las integrantes, Eva Herrero Morán. El dinero de los premios se va al bote de las fiestas de San José. Ese es uno de los objetivos; el otro, divertirse.
Triplete en A Coruña
"Os mismos de sempre" es una de las agrupaciones más premiadas del norte de España en los Carnavales. Ha ganado decenas de veces, en Galicia y en Asturias. Es una asociación benéfico-cultural, con sede en Tapia de Casariego, que fue elegida "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en julio de 2022 por su colaboración con el Instituto de Oncología de Asturias, al que donó ese año más de 100.000 euros.
La presidenta, Isabel Cuervo, explica que sus propuestas son "bianuales". El año pasado y este, el tema elegido fue "20.000 leguas de fiesta submarina", con es que han ganado el triplete en A Coruña (concursos de vestuario, coreografía y de carrozas), en Carballo, Santiago, Oviedo… Y el año pasado en Gijón, Avilés… El grupo está integrado por 55 personas que disfrutan "a tope" de las fiestas. Sobre la duración de los Carnavales en el Principado, Isabel Cuervo lo resume en una frase: "Esto solo pasa en Asturias".
"Cómo entrenar a tu dragón"
Otra de las formaciones "peregrinas" es "Xente Xoven" de Serín (Gijón), un club cultural que suma tres lustros de experiencia. En esta temporada han participado en Gijón, Arriondas, Luarca y Cangas de Onís… El balance de premios ha sido favorable: "Llevamos casi todos los primeros, menos Arriondas, que no ganamos nada, y Colunga, que fuimos segundos", apunta la presidenta del colectivo, Jéssica Puente.
La temática elegida este año fue "Cómo entrenar a tu dragón", con una carroza que incluía al personaje de "Chimuelo" y un grupo de vikingos. El grupo ha llegado a superar en ocasiones el centenar de participantes en desfiles de Antroxu.
"Lo pasamos muy bien"
Como en Posada, la preparación comienza en otoño, con reuniones en las que los asistentes presentan propuestas que se someten a votación. A partir de ahí, el trabajo se distribuye. La carroza requiere la dedicación de media docena de personas. Los trajes y la carroza son íntegramente de elaboración propia. El club financia parte de los materiales, pero cada miembro asume también gastos individuales.
Los premios obtenidos revierten en la asociación. "Sobre todo vamos porque nos juntamos y nos divertimos", resume Jéssica Puente. "Nunca recuperas todo el dinero, pero lo pasamos muy bien", concluye.
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