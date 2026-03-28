El piloñés Diego Menéndez, campeón de España de trail running de la RFEA

El piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega y la gallega María Martínez se proclamaron campeones de España de trail running de la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), prueba disputada hace escasas fechas por tierras pontevedresas de Caldas de Reis, logrando ambos su primer título nacional en el que precisamente fue el primer Nacional de la especialidad en el actual año 2026.

Diego Menéndez cumplió con los pronósticos y conquistó su primer título de campeón de España a sus 25 años. Un título que, además, puede acarrearle el premio doble de su primera internacionalidad absoluta. Y es que como campeón nacional obtendrá la preselección directa (siempre que cumpla con el resto de criterios de la Dirección Deportiva de la RFEA) para representar a España Atletismo en el Europeo Off-Road que se disputará en Liubliana-Kamnik (Eslovenia), del 5 al 7 de junio.

En la carrera femenina, María Martínez hizo valer el ‘factor cancha’ para dar la campanada e imponerse con solvencia a las principales favoritas en Caldas de Reis. La gallega conquistó así su primer título nacional a sus 35 años y se posiciona para debutar con España Atletismo en el Campeonato de Europa Off-Road.

Noticias relacionadas

Martínez cruzó la meta en segunda posición tras la italiana Anna Ongaro (que no contaba para el Campeonato de España, evidentemente) tras casi cinco horas de carrera (4:50:17), y con margen sobre la murciana Beatriz Román (4:52:54). El bronce fue para la vasca Ainara Urrutia, con 4:55:55.