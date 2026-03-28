Censuran el "afán recaudatorio" del gobierno de Llanes con la zona azul: "Estamos en la 'Semana Pasta', es un abuso"

El PSOE de Llanes ha denunciado el incremento "abusivo" en el coste de anular una denuncia en la zona azul que el Ayuntamiento está aplicando durante la Semana Santa, vigente desde el pasado viernes y hasta el lunes 6 de abril, en horario de 9:00 a 20:00 horas. Según los socialistas, esta subida, que eleva el importe de 4 a 30 euros, refleja un claro "afán recaudatorio" por parte del Consistorio, más que una política de movilidad o de ordenación del tráfico coherente.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, ha afirmado: "Pasarte cinco minutos de la hora tiene un coste inasumible, máxime con las dificultades de aparcamiento que existen en Llanes. Cualquier despiste de apenas unos minutos puede suponer un gasto muy elevado, algo que es claramente injusto y desproporcionado. Estamos en la Semana Pasta", señala con una mezcla de ironía y crítica acerada.

Adiós a la franja de gratuidad

"No solo se paga desde el primer minuto, suprimiéndose la primera media hora gratuita que tanto beneficiaba a los vecinos para la realización de gestiones, sino que, además, si no has sacado ticket, la anulación de la sanción es de 30 euros, que pueden incrementarse a 100 si no se abona el mismo día. Además, si te pasas del tiempo estipulado teniendo ticket, la anulación es de 15 euros, cuando antes era de 4 euros. Además, la franja de gratuidad entre las 14:00 y las 16:00 horas y los domingos también ha sido eliminada, agravando aún más la situación por la falta de aparcamiento", ha añadido Torre.

Los socialistas critican que no existan alternativas claras de estacionamiento para vecinos y turistas. "Ya estamos en la Semana Santa: ni una zona verde para residentes, ni lugares suficientes para aparcar, y las autocaravanas campando a sus anchas", ha señalado Torre. Según el PSOE, esta situación evidencia que Vecinos por Llanes y el PP priorizan la recaudación sobre la comodidad de los vecinos y la experiencia turística.

Malestar generalizado

El impacto de esta medida, según los socialistas, va más allá del bolsillo de los ciudadanos. "Genera malestar entre vecinos, visitantes y comerciantes, y afecta negativamente a la imagen turística de Llanes. Las sanciones elevadas no fomentan la rotación de vehículos ni mejoran la movilidad, lo que hacen es castigar y generar rechazo hacia la gestión del Ayuntamiento", ha puntualizado el portavoz socialista.

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Por todo ello, el PSOE de Llanes exige que se revise la política de movilidad y que se adopten soluciones que faciliten el estacionamiento, protejan a los residentes y visitantes, y eviten que un despiste se convierta en un "castigo injusto". Para los socialistas, la Semana Santa debería ser un momento para el turismo, disfrute y también el trabajo y vida local, no una ocasión para incrementar la recaudación municipal a costa de quienes viven y visitan Llanes.