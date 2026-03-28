Vandalizan parquímetros en Llanes en protesta por la aplicación de la zona azul "sin avisar"

La aplicación "por sorpresa" de la zona azul en la villa de Llanes ha provocado malestar en muchos usuarios, algunos de los cuales han sido sancionados, bien por no colocar el tique, bien por pasarse de la hora, al desconocer que el tramo entre las dos y las cuatro de la tarde era también de pago, y no gratuito como ocurría anteriormente. Las quejas de los usuarios se unen a las lanzadas por el PSOE este sábado.

Buena parte de las críticas de los usuarios afectan precisamente a esa franja de 2 a 4 de la tarde. Consideran que ese cambio no se ha comunicado adecuadamente. Tampoco el inicio del periodo de pago, anunciado solo unas horas antes de su aplicación por el Ayuntamiento y el Alcalde, Enrique Riestra (Vecinos x Llanes) en las redes sociales.

Posible irregularidad o carencia

El malestar de los afectados es patente, y alguno ha reaccionado vandalizando con pintura algunos parquímetros, que ayer mismo fueron limpiados por el Ayuntamiento. Entre los afectados, se apunta una posible irregularidad o carencia, que podría provocar la suspensión de las sanciones, e incluso de los pagos realizados: ni en los parquímetros ni en las señales de la ordenanza reguladora de aparcamiento (ORA) aparece señalizado el periodo de pago por aparcar, que en este caso va desde este viernes 27, hasta el próximo lunes 6 de abril.

Noticias relacionadas

La eliminación del tramo gratuito de 2 a 4 de la tarde hace que el periodo de pago sea de 11 horas: de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a domingo, incluidos los