Andrés Martínez Vega, cronista oficial de Piloña: "La Semana Santa de Infiesto mezcla representación teatral y devoción íntima"

Andrés Martínez Vega, cronista oficial del concejo de Piloña y subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), es el pregonero de la Semana Santa de Infiesto, que se cuenta entre las más espectaculares y concurridas de Asturias. La lectura del pregón será el miércoles 1 de abril, a las 19.30 horas. Las escenificaciones de la Última Cena, la oración y prendimiento en el Huerto de los Olivos, la comparecencia de Jesús ante el Sanedrín y el vía crucis viviente, convierten a la capital piloñesa en un enorme escenario de la Pasión de Jesús, que moviliza como figurantes a cientos de vecinos y que reúne a miles de visitantes.

–¿Cómo se prepara un historiador para escribir un pregón como el de la Semana Santa de Infiesto? ¿Pesa más el rigor académico o la emoción del vecino?

–Ambas cosas son necesarias pues la redacción del pregón de la Semana Santa de Infiesto requiere una previa investigación documental y fusionarla, para evitar que sea una conferencia académica, con la emoción personal para transformar esos datos en literatura, en testimonio de fe y en recuerdos vivenciales que anuncien las fiestas Pascuales

–¿Qué representa para usted ser la voz que da el pistoletazo de salida a días tan importantes de su propia tierra?

–Pues ha sido un privilegio y me siento muy honrado con la invitación que tuvo a bien hacerme el movimiento cofrade de Infiesto. Ciertamente, me siento responsable de abrir esta Semana Santa piloñesa porque me obliga a recuperar la memoria religiosa de un pueblo y sus tradiciones, así como a contribuir al fortalecimiento de su fe y espiritualidad.

–En qué momento histórico se sitúa el origen conocido de la Semana Santa de Infiesto?

–Las primeras noticias documentadas de un movimiento de penitentes en celebraciones cuaresmales de Infiesto se vislumbran en la Baja Edad Media, si bien será durante el siglo XIX donde tenemos una mayor información respecto a estas conmemoraciones de la Pasión.

–En su pregón para Villaviciosa, el año pasado, habló de la "fidelidad a la tradición" como algo "muy significativo". El vía crucis viviente nació en 2014. ¿Dónde reside el éxito de esta tradición recién nacida?

–Ciertamente, la fidelidad a la tradición es un valor que deben guardar los pueblos de sus costumbres y del legado de sus formas de vida. Tal vez, sin ser conscientes ni conocer la tradición, el movimiento del vía crucis viviente recuperó unas representaciones al aire libre que ya tenían lugar con anterioridad al año 1912, aunque no con el derroche escénico que se lleva a cabo en la actualidad.

–Cómo y de quien surge la idea de realizar la representación del vía crucis viviente?

–Parece que este movimiento surge de un grupo de vecinos deseosos de innovar las vivencias cotidianas. En realidad, esto es algo que va mucho con el espíritu de los piloñeses, creadores de grandes movimientos como el Descenso en piraguas, el festival de la Avellana, el reciente Agostiellu…

–¿Qué diferencia un vía crucis viviente como el de Infiesto de una procesión de pasos tradicional?

–El vía crucis viviente es una representación teatral, dinámica y emotiva, al incorporar escenas y diálogos; mientras que la procesión de pasos es una expresión de culto más tradicional que apela a la devoción íntima y personal. Ambas formas expresan la fe y devoción.

–¿Cuál de todas las representaciones cree que define mejor el carácter de la Semana Santa de Infiesto?

–Personalmente la escena de la Crucifixión, por el realismo con el que se realiza y el contexto paisajístico acompañado del silencio hiriente, me parece algo extraordinario; sin embargo la procesión del Santo Entierro con la solemnidad con la que se desarrolla me parece que es la representación, por excelencia, de la Semana Santa piloñesa.

–¿Qué le parece la ambientación y el esfuerzo por el realismo de los vecinos en las escenificaciones? ¿Logran transmitir esa atmósfera de la Palestina del siglo I?

–Ciertamente, la puesta en escena de las representaciones callejeras está muy cuidada, el colorido y el corte del vestuario contribuye enormemente a esa ambientación; pero lo que más me llama la atención es la fidelidad en los diálogos a los textos evangélicos.

–Más de 300 figurantes, vecinos que trabajan durante meses en vestuarios, decorados y ensayos… ¿No le parece un fenómeno sociológico digno de estudio? ¿Qué dice de Piloña esta movilización masiva?

–Absolutamente. Refleja una identidad comunitaria y una cohesión social de repercusiones notables en el ámbito de la economía local. Esto dice mucho del espíritu inquieto, abierto, dinámico e innovador de los piloñeses.

–Muchos vecinos repiten los mismos papeles año tras año. ¿Cree que esta identificación con un personaje concreto ayuda a transmitir la seriedad de la representación?

–Es evidente, mentalizarse del papel a desarrollar es la clave para desarrollarlo como algo personal.

–Cree que esta Semana Santa se ha convertido en el principal evento vertebrador de Piloña?

–Tanto como el principal no sabría decir, porque Piloña es un municipio con un complejo calendario de actividades de interés; pero desde luego, estas celebraciones ocupan un buen lugar.

–Se persigue la declaración como Fiesta de Interés Turístico regional. ¿Cree que reúne los méritos necesarios? Más allá del número de visitantes, ¿qué valores cree que debe destacar la candidatura?

–Una candidatura de este tipo debería destacar su originalidad, el alto valor cultural, el arraigo popular e, incluso, la capacidad de atracción turística. Requisitos que en este caso se cumplen totalmente.

–¿Cree que es importante que el visitante entienda que, tras el "espectáculo", hay una vivencia profunda de la fe y el recogimiento?

–Desde luego, quien no entienda esto tiene poco que hacer aquí, pues para asistir sólo al "espectáculo", puede encontrarlo en cualquier otro lugar y tal vez más novedoso y gratificante.

–Si tuviera que quedarse con una imagen, un sonido o un olor de estos días de Pasión en Infiesto, ¿Cuál cree que le emocionará más cuando lea el pregón?

–Sin duda, el chasquido y el olor de las velas al arder me emociona, aún hoy tremendamente, al recordarme la infancia junto a mi madre ante el Monumento.

–Imagine que un lector que no conoce Piloña lee esta entrevista. ¿Qué le diría para convencerle de que el próximo Jueves o Viernes Santo no puede perderse lo que ocurre en las calles de Infiesto?

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–La experiencia, evidentemente religiosa, podría hacerle replantearse muchas cosas en su vida. Siempre hay una oportunidad y una primera vez…