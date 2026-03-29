Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios
La Semana Santa 2026 arrancará en el santuario mariano de Covadonga con el Domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 11.00 horas, procediendo a la Bendición de Ramos y Misa. Eso sí, a las 12.00 del mediodía tendrá lugar la Bendición Solemne de Ramos, seguida de procesión y posterior misa.
Horarios
Domingo de Ramos, a las 11:00 Bendición de Ramos y Misa; 12:00, Bendición Solemne de Ramos, procesión y Misa;13:30 Bendición de Ramos y Misa ;18:00 Bendición de Ramos y Misa
Jueves Santo: 9:00, Laudes; 17:00, Misa de la Cena del Señor ;19:30, Hora Santa
Viernes Santo: 9:00, Laudes; 17:00, Pasión del Señor ;19:30, Viacrucis y Oración ante la Cruz
Sábado Santo: 9:00, Laudes; 12:00, La Hora de la Virgen María; 21:00, Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección (No laudes): 11:00, Misa; 12:00, Misa ;13:30, Misa: 18:00, Misa
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