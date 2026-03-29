Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

El evento tiene como sedes los campos de La Corredoria, en Posada, y La Encarnación, en Llanes

Presentación del torneo.

Presentación del torneo. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Llanes

Este sábado, 28 de marzo, comenzó a rodar el balón en la decimocuarta edición del Torneo de fútbol-base “Concejo de Llanes”, cuya organización corre a cargo de Zaldun Sports, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes y los clubes Club Deportivo Llanes y el recién fundado Posada 1949.

Se desarrollará hasta el próximo miércoles, 1 de abril, con 88 equipos participantes procedentes de Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla León y la Comunidad de Madrid. Un total de 1.300 deportistas los que van a disfrutar de ese evento deportivo para la categorías prebenjamin, benjamin, alevin F-7 e infantil F-11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  2. Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
  8. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

La Transición y el buen periodismo

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026
Tracking Pixel Contents