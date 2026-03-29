Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Este sábado, 28 de marzo, comenzó a rodar el balón en la decimocuarta edición del Torneo de fútbol-base “Concejo de Llanes”, cuya organización corre a cargo de Zaldun Sports, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes y los clubes Club Deportivo Llanes y el recién fundado Posada 1949.

Se desarrollará hasta el próximo miércoles, 1 de abril, con 88 equipos participantes procedentes de Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla León y la Comunidad de Madrid. Un total de 1.300 deportistas los que van a disfrutar de ese evento deportivo para la categorías prebenjamin, benjamin, alevin F-7 e infantil F-11.