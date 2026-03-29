Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026

Una vez disputado el Campeonato de Asturias de Trail, la Territorial Asturiana de Atletismo, ha hecho pública la convocatoria de la selección provisional que representará a la comunidad autónoma del Principado de Asturias en el Campeonato de España de la especialidad, que tendrá lugar el 12 de abril, en Oviedo, estando al frente del combinado asturiano en calidad de seleccionador Javier Melero. En la lista se encuentran varios atletas de la comarca del Oriente.

Categoría promoción masculina (sub-18 y sub-20): Andrés Suárez Fernández (Wolves), Diego Campo Sevilla (Recta Final), Nicasio Álvarez Prieto (Wolves) y César Ramos Noreña (At. Lugones). En categoría Promoción femenina (sub-18 y sub-20): Pilar Rivaya Figaredo (Real Grupo Cultura Covadonga), Marta Reyes Menéndez (Lugones), Lucia Fernández Muñiz (Lugones) y Alicia Loredo Escobedo (Lugones). En sub-23 masculino: Pablo Fernández Frade y Dani Palacios Llera (Oriente Atletismo). Eso sí, resta por confirmar las atletas de categoría sub-23 femenina.

En la categoría absoluta masculina: Diego Menéndez Rodríguez-Noriega, Bruno Argüelles Díaz (Piloña.Deporte), Vladimir Averyanov (Club Oriente Atletismo), Andrés González González (La Cerezal Team de Ribadesella) y Francisco Diáz Llera (Oriente Atletismo). Y en absoluta femenina: Ana Junquera Méndez (Gijón Atletismo), Natalia Fernández Pérez (Recta Final), Mercedes Menéndez Pérez (Recta Final), Belén Alonso Cadavieco (Atlético Gijonés Fumeru) y Laura López Vázquez (Sprint León).

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La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Federación Atletismo del Principado de Asturias, NOKAO y el Ayuntamiento de Oviedo, se encargará de la organización del Campeonato de España Trail Running por Federaciones Autonómicas (Absoluto, sub-23 y promoción), que se disputará en Oviedo, el próximo 12 de abril. El Nacional de Trail Running por Federaciones Autonómicas se dilucidará juntamente con la tercera edición del Trail Prerrománico-Ciudad de Oviedo.