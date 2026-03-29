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Bendición de Ramos en toda la comarca: imágenes de Cangas de Onís y Llanes

Las capillas de San Antoniu y Santa Ana reúnen a cientos de feligreses

Domingo de Ramos: bendiciones en toda la comarca

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Domingo de Ramos: bendiciones en toda la comarca / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís / Llanes

La adversa meteorología impidió el año pasado la bendición del Domingo de Ramos en algujos puntos de la comarca oriental; por ejemplo, en Cangas de Onís. Este año, fue diferente, hubo bendiciones en todas las parroquias.

En Cangas de Onís, la bendición del Domingo de Ramos retornó a la capilla de San Antoniu, en el barrio de Cangues de Arriba, donde decenas de devotos y feligreses cumplieron con la tradición en este arranque de Semana Santa, siendo el encargado el párroco Diego Macías Alonso.

Posteriormente, hubo la habitual procesión, acompañada del coro parroquial, desde el vetusto robledal hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en cuyo templo tuvo lugar la misa. También hubo bendición de ramos y misa, entre otros lugares, en Corao (Cangas de Onís) y en el santuario mariano de Covadonga.

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También en la villa de Llanes se bendijeron los ramos. Y, como manda la tradición, en la capilla de Santa Ana.

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Bendición de Ramos en toda la comarca: imágenes de Cangas de Onís y Llanes

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