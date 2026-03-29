El Desafío Lagos de Covadonga mejora la seguridad para su trigésima cuarta edición, el 6 de junio
Se instalará una nueva carpa central para 1.000 personas en el macroparking de El Lleráu, en Cangas de Onís
El XXXIV Desafío Lagos de Covadonga, organizado por CC Navastur y la empresa Unipublic SA, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, entre otros organismos e instituciones, da un paso adelante en su edición del actual año 2026, que tendrá lugar el próximo 6 de junio, incorporando importantes novedades pensadas "para mejorar la experiencia de los participantes y acompañantes, y reforzar al máximo la seguridad en uno de los recorridos más emblemáticos del ciclismo".
Entre las principales novedades destaca la instalación de una nueva carpa central, con capacidad para alrededor de 1.000 personas sentadas, que permitirá ofrecer un espacio cómodo y cubierto para la comida post-marcha y la convivencia entre ciclistas y acompañantes. Estará ubicada en el macroparking de El Llerau, en la ciudad canguesa, a escasos metros de distancia de la terminal de autobuses de Cangas de Onís.
Este año la organización renueva por completo el servicio de comida, apostando por un menú caliente pensado para la recuperación tras el esfuerzo: plato de pasta con salsa a elegir entre boloñesa, setas y champiñones o salsa de queso; postre; pan y bebida. Además, los acompañantes podrán disfrutar del mismo menú por un precio de 15 euros, facilitando que vivan la jornada juntos a los participantes.
Por otra parte, el recorrido contará con cuatro avituallamientos, distribuidos estratégicamente: tres sólidos y uno líquido. Una planificación pensada para garantizar la correcta hidratación y alimentación durante toda la marcha.
La seguridad vuelve a ser una prioridad absoluta en el Desafío Lagos de Covadonga, con un amplio dispositivo humano y técnico:
10 personas dedicadas al montaje de seguridad en carrera
5 vehículos de montaje
2 días de trabajo previo
250 señales de señalización del recorrido
Orejeras de seguridad en curvas peligrosas
Marcaje de bajadas: 100 unidades cada 500 metros
15 señales luminosas y sonoras en zonas de especial peligro
45 colchonetas de protección, cubriendo 90 metros críticos
El recorrido permanecerá cerrado al tráfico, con el apoyo de 150 voluntarios distribuidos a lo largo de la carretera.
Amplio dispositivo médico
La prueba contará con un completo servicio médico, preparado para actuar con rapidez en cualquier punto del recorrido:
4 médicos
1 PAMAC, vehículo de apoyo logístico y sanitario
10 ambulancias
3 motocicletas con personal sanitario
1 vehículo de intervención rápida con médico
Mucho más que una marcha cicloturista
Más allá de los números y el despliegue organizativo, el Desafío Lagos de Covadonga es una experiencia única: pedalear por carreteras cerradas al tráfico, compartir esfuerzo y emoción con cientos de ciclistas y coronar uno de los puertos más míticos del ciclismo mundial. Los participantes pueden inscribirse en el Desafío Lagos de Covadonga en el siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/lagos2026.
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