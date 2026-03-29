Favila Benavides, en junior, y Lucas Klas, en cadete B, medallas de oro en la Copa de España de kayak de mar, en Vilaboa

La especialidad de kayak de mar abrió este sábado la disputa de la 1ª Copa de España, en aguas de Vilaboa, en el corazón de la ría de Vigo, con medio millar de palistas -incluyendo todas las categorías y modalidades- en representación de 52 clubes de las distintas comunidades autónomas españolas. El lugar elegido para la competición de este primer evento nacional del kayak de mar es el Puerto de Santa Cristina de Cobres y la sede del Club Náutico de Cobres, que son los centros neurálgicos durante el fin de semana.

En esta primera jornada, en cuanto a los asturianos, cabe resaltar la medalla de oro de Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella), en junior SS-1; así como también el dorado metal cosechado, en categoría cadete B SS-1, por Lucas Klas Pérez (El Sella). Y en máster de 50 a 54 SS-1, Eric Klas (El Sella), fue medalla de plata.

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Eso sí, en categoría senior SS-1, el sotobarqueño Javier López González (Club Piragüismo Marlines de Lanzarote) logró el metal de bronce, superado por los grancanarios Víctor Javier Rodríguez Rodríguez y Pablo St. Mary, estos oro y plata, respectivamente; en tanto, el cangués Kiko Vega Suárez (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) finalizó noveno.