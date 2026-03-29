Favila Benavides, en junior, y Lucas Klas, en cadete B, medallas de oro en la Copa de España de kayak de mar, en Vilaboa
Bronce, en senior SS-1, para el sotobarqueño Javi López
La especialidad de kayak de mar abrió este sábado la disputa de la 1ª Copa de España, en aguas de Vilaboa, en el corazón de la ría de Vigo, con medio millar de palistas -incluyendo todas las categorías y modalidades- en representación de 52 clubes de las distintas comunidades autónomas españolas. El lugar elegido para la competición de este primer evento nacional del kayak de mar es el Puerto de Santa Cristina de Cobres y la sede del Club Náutico de Cobres, que son los centros neurálgicos durante el fin de semana.
En esta primera jornada, en cuanto a los asturianos, cabe resaltar la medalla de oro de Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella), en junior SS-1; así como también el dorado metal cosechado, en categoría cadete B SS-1, por Lucas Klas Pérez (El Sella). Y en máster de 50 a 54 SS-1, Eric Klas (El Sella), fue medalla de plata.
Eso sí, en categoría senior SS-1, el sotobarqueño Javier López González (Club Piragüismo Marlines de Lanzarote) logró el metal de bronce, superado por los grancanarios Víctor Javier Rodríguez Rodríguez y Pablo St. Mary, estos oro y plata, respectivamente; en tanto, el cangués Kiko Vega Suárez (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) finalizó noveno.
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico