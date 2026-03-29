Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

El evento de las Mujeres Canguesas estaba enmarcado en el Mes de la Mujer que organiza el Ayuntamiento

Asistentes al homenaje.

Asistentes al homenaje. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís albergó en la tarde de ayer, viernes, el emotivo homenaje a Clementina Josefa González Castaño, más conocida como "Menta", quien regentó durante una época el negocio La Covadonguina, en la ciudad canguesa, y María Josefa Vega Valle, esta de Mestas de Con, ambas homenajeadas por el Consistorio, que preside el regidor popular José Manuel González Castro. El evento de las Mujeres Canguesas del presente ejercicio 2026 estaba enmarcado en el Mes de la Mujer que organiza el propio Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  2. Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
  8. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

La Transición y el buen periodismo

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026
Tracking Pixel Contents