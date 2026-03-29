Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

El salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís albergó en la tarde de ayer, viernes, el emotivo homenaje a Clementina Josefa González Castaño, más conocida como "Menta", quien regentó durante una época el negocio La Covadonguina, en la ciudad canguesa, y María Josefa Vega Valle, esta de Mestas de Con, ambas homenajeadas por el Consistorio, que preside el regidor popular José Manuel González Castro. El evento de las Mujeres Canguesas del presente ejercicio 2026 estaba enmarcado en el Mes de la Mujer que organiza el propio Ayuntamiento.