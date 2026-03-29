Lío monumental por la zona azul en Llanes: cabreo de los usuarios, críticas del PSOE, error de la concesionaria, parquímetros vandalizados y el Alcalde pide perdón

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, pidió ayer "disculpas" por la entrada en vigor de la zona azul. "Es evidente que no hemos comunicado con suficiente claridad ni antelación los cambios que se iban a aplicar, y eso ha generado confusión e incomodidad entre vecinos y visitantes", indicó el regidor, que insistió en que no hay "ningún afán recaudatorio", sino "garantizar la rotación en las zonas de mayor afluencia, algo fundamental para que haya plazas disponibles para todos".

"Si se ha producido alguna sanción incorrecta por parte de la empresa adjudicataria, se revisará y se devolverá sin ningún problema. Además, estamos estudiando con los servicios jurídicos si procede revisar las sanciones impuestas en estos primeros días", subrayó Riestra, que asumió que el principal problema fue "la falta de información previa". Se comprometió a "explicar mejor estas medidas y seguir trabajando para que el nuevo modelo permita algo que todos queremos: facilitar el aparcamiento en Llanes, especialmente para nuestros vecinos".

Parquímetros vandalizados

Riestra reconoció a este periódico un "error" de la concesionaria de la zona azul: se cobraron 30 euros para anular la denuncia a las personas que tenían tique de aparcamiento, cuando deberían ser 15 euros, pues los 30 son únicamente para quienes aparquen sin sacar tiquet. En ese caso se devolverá el dinero a quien lo reclame. "Se revertirán las multas mal aplicadas, al tratarse de un error de la empresa concesionaria. También se revisarán las multas por falta de información", apuntó el Alcalde.

Buena parte de las críticas de los usuarios afectan a la franja de 2 a 4 de la tarde, que anteriormente era gratuita y ahora es de pago. Consideran que ese cambio no se comunicó adecuadamente. Tampoco el inicio del periodo de pago, anunciado solo unas horas antes en las redes sociales. El malestar de los afectados es patente, y alguno ha reaccionado vandalizando con pintura algunos parquímetros.

Críticas del PSOE

El PSOE de Llanes, entretanto, denunció el incremento "abusivo" de la anulación de las denuncias en la zona azul, de 4 euros a 15 o 30, y el hecho de que se cobre por aparcar todos los días de la semana, festivos incluidos, de 9.00 a 20.00 horas. Según los socialistas esto refleja "afán recaudatorio", más que una política de movilidad o de ordenación del tráfico coherente.

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"Pasarte cinco minutos de la hora tiene un coste inasumible, máxime con las dificultades de aparcamiento que existen en Llanes", dijo el portavoz del Grupo Socialista, Óscar Torre. "Estamos en la Semana Pasta", señaló con una mezcla de ironía y crítica. La medida, según Torre, "genera malestar entre vecinos, visitantes y comerciantes, y afecta negativamente a la imagen turística de Llanes. Las sanciones elevadas no fomentan la rotación de vehículos ni mejoran la movilidad, lo que hacen es castigar y generar rechazo hacia la gestión del Ayuntamiento", puntualizó el portavoz socialista.