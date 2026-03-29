Posada de Llanes vence a la lluvia: el último desfile de Carnaval de la temporada en Asturias resulta un rotundo éxito de participación y de público

Ni el agua puede con el Carnaval de Posada de Llanes. Llovió con rabia casi todo el día. Sin tregua. Pero nadie se amilanó, ni los que se disfrazaron, ni los que acudieron a verlos. Se contaron por cientos unos y otros. En el desfile, y el consiguiente concurso, todos, incluso los llegados del otro extremo de Asturias, se mantuvieron firmes en su decisión de despedir la temporada de Antroxu en Asturias en la víspera del Domingo de Ramos. Una temporada que se ha prolongado más que en ningún otro punto de España: dos meses, desde que el pasado 31 de enero se vistió de fiesta carnavalesca la localidad de Po de Cabrales.

Tanto así que a las seis de la tarde, hora marcada por la organización para el inicio del desfile, todos los grupos, las carrozas, las charangas, las parejas y los participantes individuales estaban en su sitio: preparados para el pistoletazo de salida, en la avenida del Torrexón y la calle La Cultural. Bajo una lluvia intensa. Solo dejó de caer más allá de las siete de la tarde.

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes / Ramón Díaz

Para entender el número de participantes basta decir que el desfile duró dos horas. Y los participantes no estuvieron solos, porque los acompañaron cientos de personas, que se agolpaban en la calle principal, la avenida de la Vega de Santiago, y adyacentes.

Noticias relacionadas

No faltaron "Os mesmos de sempre", con su espectacular "20.000 leguas de fiesta submarina", ganadores este año con el mismo tema en A Coruña, Santiago de Compostela, Carballo, Oviedo... Tampoco el grupo "El juego del chipirón", de Gijón, con un acompañamiento musical y coreográfico que provocó los aplausos del público. Y, como no, la Comisión de Fiestas de San José, de Posada la Vieya, con su premiada "Nueva Era". Y mucho más: Asterix con toda la tribu gala y los romanos invasores, Los Simpson de Ardisana, "La ruta del Bakalao", el antiguo Egipto, personajes versallescos, astronautas... Y, como cada año, los miembros del centro Don Orione. Al cierre de esta edición comenzaba la deliberación para elegir a los premiados. A repartir, más de 8.000 euros.