La fiesta de San Antoniu, en Cangas de Onís, ya tiene Reina y Damas de Honor
Isabel Pérez Martínez-Cué, Carmen de Paz González e Irene Pérez Zaragoza, son los nombres de las elegidas
Isabel Pérez Martínez-Cué, estudiante en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, fue elegida Reina de San Antoniu-2026, en un evento desarrollado la pasada medianoche en el parking de la terminal de autobuses de Cangas de Onís, organizado por la Sociedad de Festejos que lidera José Luis García, "Fifu".
El evento contó con actuaciones musicales a cargo de la orquesta asturiana "Cuarta Calle", así como también del DJ Dani Vieites. Del mismo modo resultaron elegidas damas de honor Carmen de Paz González e Irene Pérez Zaragoza, quienes igualmente cursan estudios en el citado centro docente cangués. Las fiestas patronales canguesas tendrán lugar a lo largo del próximo mes de junio, siendo el "día grande", el 13.
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