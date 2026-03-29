Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

El germano ejerce actualmente como analista y comentarista de fútbol

Schuster, junto a Iván Díaz, en la Finca Villa María El Campanu, en Cangas de Onís.

Schuster, junto a Iván Díaz, en la Finca Villa María El Campanu, en Cangas de Onís. / R. J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El exfutbolista profesional Bernd Schuster, que jugó como centrocampista en el FC Barcelona (1980-1987), Real Madrid CF (1988-1990) y Atlético de Madrid (1990-1993) de la Primera División, considerado como uno de los mejores jugadores de su época, se dejó ver hoy, sábado, por el restaurante Finca Villa María-El Campanu, en la ciudad de Cangas de Onís.

Fue internacional con la selección de fútbol de Alemania, siendo campeón de la Eurocopa 1980. Además, como entrenador, ha dirigido a diferentes clubes de Europa; entre ellos, el Real Madrid, con quien quedó campeón de Liga en la temporada 2007/08. Actualmente, ejerce como analista y comentarista de fútbol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  2. Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
  8. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Arranca el XIV Torneo de fútbol-base "Concejo de Llanes"

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Homenaje a Menta, de La Covadonguina, y María José Vega en Cangas de Onís

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

La Transición y el buen periodismo

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Arranca la Semana Santa en Covadonga: calendario y horarios

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026

Varios atletas de la comarca, en la selección asturiana para el Nacional de Trail running de la RFEA-2026
Tracking Pixel Contents