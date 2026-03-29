Schuster, exjugador del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, en Cangas de Onís

El exfutbolista profesional Bernd Schuster, que jugó como centrocampista en el FC Barcelona (1980-1987), Real Madrid CF (1988-1990) y Atlético de Madrid (1990-1993) de la Primera División, considerado como uno de los mejores jugadores de su época, se dejó ver hoy, sábado, por el restaurante Finca Villa María-El Campanu, en la ciudad de Cangas de Onís.

Fue internacional con la selección de fútbol de Alemania, siendo campeón de la Eurocopa 1980. Además, como entrenador, ha dirigido a diferentes clubes de Europa; entre ellos, el Real Madrid, con quien quedó campeón de Liga en la temporada 2007/08. Actualmente, ejerce como analista y comentarista de fútbol.