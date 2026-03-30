Cien expedientes por ataques de lobo en tres años: el PP califica de "crítica" la situación ganadera de Amieva

La ganadería de Amieva vive una situación "crítica". Así lo ha denunciado este lunes el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien asegura que en los últimos tres años el concejo suma casi un centenar de expedientes por daños del lobo que han afectado a 118 cabezas de ganado.

Queipo, acompañado por el alcalde popular, Carlos Salazar, constató la "desesperación" entre los profesionales del sector. "La situación es común en la mayoría de los municipios asturianos del Oriente y del resto de la región y está poniendo contra las cuerdas a la actividad ganadera de Asturias", precisó el líder popular, que acusó al ejecutivo de Adrián Barbón de "abandonar" a los ganaderos.

Noticias relacionadas

"Mantienen un discurso hipócrita en el que, en la práctica, siempre defienden antes al lobo que al ganadero", señaló. Y expuso que del decreto del plan de gestión del lobo "sólo ha sido anulado un artículo, por lo que se permite actuar cuando hay exceso o aumento de daños y también cuando hay peligro o inseguridad para los ciudadanos o para los vecinos, que es precisamente lo que está pasando en Amieva, donde se producen ataques del lobo cerca de las casas de los pueblos".