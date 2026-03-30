Cien expedientes por ataques de lobo en tres años: el PP califica de "crítica" la situación ganadera de Amieva
Álvaro Queipo visita el concejo para constatar la "desesperación" de los profesionales del sector y acusar a Barbón de "abandono"
La ganadería de Amieva vive una situación "crítica". Así lo ha denunciado este lunes el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien asegura que en los últimos tres años el concejo suma casi un centenar de expedientes por daños del lobo que han afectado a 118 cabezas de ganado.
Queipo, acompañado por el alcalde popular, Carlos Salazar, constató la "desesperación" entre los profesionales del sector. "La situación es común en la mayoría de los municipios asturianos del Oriente y del resto de la región y está poniendo contra las cuerdas a la actividad ganadera de Asturias", precisó el líder popular, que acusó al ejecutivo de Adrián Barbón de "abandonar" a los ganaderos.
"Mantienen un discurso hipócrita en el que, en la práctica, siempre defienden antes al lobo que al ganadero", señaló. Y expuso que del decreto del plan de gestión del lobo "sólo ha sido anulado un artículo, por lo que se permite actuar cuando hay exceso o aumento de daños y también cuando hay peligro o inseguridad para los ciudadanos o para los vecinos, que es precisamente lo que está pasando en Amieva, donde se producen ataques del lobo cerca de las casas de los pueblos".
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa