Malestar en el PSOE de Llanes por una consulta de la FSA sobre candidatos a la Alcaldía: "No tendrían por qué hacer este tipo de encuestas"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) ha puesto en marcha un trabajo de campo en Llanes que está generando malestar interno en la agrupación local. Se trata de una encuesta en la que, entre otros asuntos, se somete a valoración a cuatro personas, entre las que se encuentra el actual portavoz municipal y secretario general del PSOE en el concejo, Óscar Torre.

La inclusión de otros tres nombres, Olaya Romano (directora general de Emigración y Políticas de Retorno), Álvaro Valle (secretario de Política Municipal de la FSA) y Pablo Cueto (concejal), es interpretada por sectores del partido en Llanes como un movimiento que, cuando menos, siembra dudas sobre el respaldo explícito que la dirección local ya había otorgado a su secretario general y sobre el futuro candidato o candidata a la Alcaldía, para lo que ya se ha postulado Óscar Torre.

Una "práctica habitual"

El dirigente socialista llanisco, que fue informado por la FSA en noviembre de la encuesta, admite que se trata de una "práctica habitual" que la dirección regional impulsa en aquellos concejos en los que el partido está en la oposición y donde considera que existen opciones reales de alcanzar el gobierno. Lo que no sabía Torre, según precisa, era la lista de nombres que se someterían a valoración.

"Ellos saben mi pensamiento", señala, y recuerda que ya comunicó a la FSA su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales, un paso que justifica por su trayectoria: "Ocho años como concejal, cinco de ellos como portavoz municipal, un contacto continuo con las parroquias y los vecinos, y pleno conocimiento del concejo".

Respaldo prácticamente unánime

Fuentes internas trasladaron a este periódico la existencia de un malestar tangible tanto en la ejecutiva local como entre la militancia, algo que Torre admite sin ambages. "Dado que fui elegido secretario general (de la Agrupación Socialista de Llanes) con 97,7% de los votos, y que tanto la ejecutiva como la agrupación están de acuerdo en que yo sea el candidato, pienso que no tendrían por qué hacer este tipo de encuestas", sostiene. Su discurso refleja una incomodidad medida, pero clara: el partido en Llanes ya habría definido, a través de sus órganos internos y con un respaldo prácticamente unánime, quién debe encabezar el proyecto municipal.

Una encuesta similar hace años

La encuesta, no obstante, abre un escenario que en el pasado ya generó tensiones en el socialismo llanisco: hubo hace años una encuesta similar a la actual, que condujo a que el entonces alcalde, Manuel Esteban Miguel Amieva, no fuera candidato a la Alcaldía. Cuando se le pregunta si teme que este sondeo oculte un intento de promover a otra persona, Torre responde con un laconismo que no oculta su cautela: "Creo que no. No es mi pensamiento que intenten dilapidar algo que ya está establecido, que ya está pensado, que ya está ideado. No quiero pensar eso, no lo quiero pensar", insiste.

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Óscar Torre, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, durante el último pleno municipal. / Ramón Díaz

Preguntado sobre si estaría dispuesto a concurrir a unas primarias en el caso de que hubiera otro candidato, su respuesta fue inmediata: "Sí, lo tengo muy claro. No me gustaría ir a primarias para nada, pero la idea de presentarme la tengo muy clara desde un principio". Torre apela al respaldo de la ejecutiva local, el grupo municipal y los afiliados para justificar que su candidatura debería ser, en su opinión, la vía natural. "En la FSA ya saben que me voy a presentar", concluye.