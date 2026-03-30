La mejora de la senda de Muñigu al santuario de Covadonga, en marcha
El acondicionamiento del acceso, inaugurado en 2011, forma parte del proyecto que el Principado ejecuta en la finca de Les Llanes
Fue una de las actuaciones más mediáticas del entonces Ministerio de Medio Ambiente en el año 2011. Es la senda de Muñigu al santuario de Covadonga, en el concejo de Cangas de Onís, que se incluyó en la "Guía de Caminos Naturales de España". El Ejecutivo del Principado procede estos días a su acondicionamiento y mejora tras años de dejadez y abandono.
La senda, muy transitada en épocas de gran afluencia turística, se localiza a unos siete kilómetros de la ciudad Cangas de Onís y tiene una longitud de 1.600 metros y tres metros de ancho. Salva un desnivel de 110 metros y la pendiente media es del 6,7 por ciento.
Proyecto de Les Llanes
La intervención se enmarca dentro del proyecto que el Gobierno de Adrián Barbón ejecuta en la finca de Les Llanes, al pie del santuario mariano de Covadonga, donde se están invirtiendo 1.756.142 euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), siendo ejecutados los trabajos por la firma Tragsa y cuya primera fase finalizará a últimos de junio.
La actuación de Les Llanes busca garantizar la compatibilidad entre la preservación del valor patrimonial y paisajístico de la zona y su potencial como destino turístico y religioso de primer orden, un criterio recogido también en el plan especial de Covadonga. La intervención incluye la construcción de un aparcamiento, con capacidad para un centenar de vehículos, así como la creación de una senda peatonal entre Les Llanes y la basílica mediante la recuperación del antiguo Camino de la Estación, lo que permitirá habilitar un itinerario seguro y accesible para visitantes y peregrinos.
Restauración de la casona
El proyecto contempla, además, la restauración de la techumbre de dos construcciones tradicionales: la casona y la panera de la finca, en las que también se consolidarán elementos para garantizar su conservación con vistas a futuros usos públicos vinculados a la visita y a la gestión turística. La intervención incluye la renovación de la Oficina de Turismo, ubicada en la antigua estación del tranvía.
Se aplicarán criterios de sostenibilidad y una mínima afección visual: pavimentos drenantes, medidas hidráulicas para el control de escorrentías, integración en el entorno natural y nueva infraestructura para movilidad ciclista y eléctrica, además del mantenimiento y mejora de sendas peatonales y cicloturistas.
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