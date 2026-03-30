Las multas por no sacar el ticket de la ORA pasan de 4 a 30 euros: todos los cambios en los parquímetros que entran en vigor esta Semana Santa

Revolución en los parquímetros. A partir de esta Semana Santa, la zona azul funcionará todos los días (incluidos fin de semana y festivos), en horario continuado (de 9 de la mañana a 8 de la tarde, eliminando la franja de gratuidad que había al mediodía, de 14.00 a 16.00 horas) y con sanciones más elevadas. Las multas por no poner (u olvidarse) el ticket pasarán de los 4 a los 30 euros. De igual forma, la sanción por pasarse de hora llegará a los 15 euros.

Son los cambios que ha introducido la nueva ordenanza reguladora del servicio de Organización y Regulación del Estacionamiento Limitado (ORA), que aprobó el Ayuntamiento de Llanes de forma definitiva el pasado mes de enero y que supone la implantación de zonas de aparcamiento de pago azul y verde durante ocho meses al año, en vez de tres meses, como hasta ahora.

Lío monumental

La aprobación de la ordenanza fue entonces polémica, en medio de acusaciones al gobierno local de "afán recaudatorio", y su implantación esta Semana Santa lo fue aún más. El nuevo funcionamiento de los parquímetros entró en vigor este sábado y se montó un lío considerable en las calles de una de las localidades más turísticas de toda Asturias: cabreo de los usuarios, críticas del PSOE, error de la concesionaria, parquímetros vandalizados... Y el Alcalde tuvo que acabar pidiendo perdón.

"Es evidente que no hemos comunicado con suficiente claridad ni antelación los cambios que se iban a aplicar, y eso ha generado confusión e incomodidad entre vecinos y visitantes", indicó el regidor, Enrique Riestra, que insistió en que no hay "ningún afán recaudatorio", sino "garantizar la rotación en las zonas de mayor afluencia, algo fundamental para que haya plazas disponibles para todos".

Errores en las sanciones

"Si se ha producido alguna sanción incorrecta por parte de la empresa adjudicataria, se revisará y se devolverá sin ningún problema. Además, estamos estudiando con los servicios jurídicos si procede revisar las sanciones impuestas en estos primeros días", subrayó Riestra, que asumió que el principal problema fue "la falta de información previa". Se comprometió a "explicar mejor estas medidas y seguir trabajando para que el nuevo modelo permita algo que todos queremos: facilitar el aparcamiento en Llanes, especialmente para nuestros vecinos".

Riestra reconoció un "error" de la concesionaria de la zona azul: se cobraron 30 euros para anular la denuncia a las personas que tenían tique de aparcamiento, cuando deberían ser 15 euros, pues los 30 son únicamente para quienes aparquen sin sacar ticket. En ese caso se devolverá el dinero a quien lo reclame. "Se revertirán las multas mal aplicadas, al tratarse de un error de la empresa concesionaria. También se revisarán las multas por falta de información", apuntó el Alcalde.

Adiós a la franja de gratuidad

Buena parte de las críticas de los usuarios afectan a la franja de 2 a 4 de la tarde, que anteriormente era gratuita y ahora es de pago. Consideran que ese cambio no se comunicó adecuadamente. Tampoco el inicio del periodo de pago, anunciado solo unas horas antes en las redes sociales. El malestar de los afectados es patente, y alguno ha reaccionado vandalizando con pintura algunos parquímetros.