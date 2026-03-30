Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Todos los premios del último desfile de Carnaval de Asturias, en Posada de Llanes

El grupo "20.000 leguas de fiesta submarina", de Tapia de Casariego se llevó el primer premio al grupo adulto, dotado con 1.2'00 euros

Integrantes del restaurante hotel Solymar, ganadores del primer premio a bares y comercios.

Integrantes del restaurante hotel Solymar, ganadores del primer premio a bares y comercios. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Posada de Llanes

Estos son todos los premios del último desfile de Carnaval celebrado en Asturias (y en España), el de Posada de Llanes, que reunió a cientos de participantes y que resulto un rotundo éxito de público, pese a la lluvia, que no dejó de caer durante la primera parte del desfile. Se repartieron más de 8.000 euros en premios.

Grupo adulto

1 "20.000 leguas de fiesta submarina", Tapia de Casariego

2 "Hijos del 5º Sol", de El Cobayu, Ribadesella

3 "Corazón de dragón", de Cantabria

4 "El juego del chipirón", de Gijón

5 "La historia interminable", de Niembru, Llanes

6 "Los Simpson per Ardisana", de Ardisana, Llanes

7 "Nueva Era", de Posada la Vieya

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes

Ver galería

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes / Ramón Díaz

Premios especiales

1 "Apolo trijos"

2 "Bombastic de práu"

Bares y comercios

1 Restaurante Hotel Solymar

2 Cervecería El Córner

3 Bar Montesol

Individual infantil

1 "Al agua patos"

2 "El jardín de los colibríes"

3 "Up!! La aventura continúa"

Grupo infantil

1 "Coco un poco loco"

2 "Lejano Oriente y las piedras preciosas"

3 "La minigranja de Zenón"

4 Llambionaes botijes"

Individual adulto

1 "Fareros y barqueros"

2 "La loca de los gatos"

3 "Robot"

Noticias relacionadas

El carnaval en Asturias llega hasta la víspera de Ramos: así fue el multitudinario desfile de Antroxu de Posada de Llanes en plena Semana Santa

El carnaval en Asturias llega hasta la víspera de Ramos: así fue el multitudinario desfile de Antroxu de Posada de Llanes en plena Semana Santa

Ramón Díaz

Posada de Llanes cerró la temporada de Antroxu más larga de España, con dos meses de duración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  2. Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
  8. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

El municipio de Coaña reconoce a la Banda de Gaitas "El Trasno" como guardianes de la tradición y el folklore asturiano

El municipio de Coaña reconoce a la Banda de Gaitas "El Trasno" como guardianes de la tradición y el folklore asturiano

Arranca la campaña de la sardina con recortes y malestar en la flota asturiana: "No se puede llamar costera"

Arranca la campaña de la sardina con recortes y malestar en la flota asturiana: "No se puede llamar costera"

La cofradía Jesusín de Galiana, con Marita Fernández al frente, renueva su paso para la Semana Santa avilesina

La cofradía Jesusín de Galiana, con Marita Fernández al frente, renueva su paso para la Semana Santa avilesina

Incendio mortal en Langreo: la investigación apunta a que el comerciante chino pudo morir por inhalación de humo al intentar apagar el fuego

Incendio mortal en Langreo: la investigación apunta a que el comerciante chino pudo morir por inhalación de humo al intentar apagar el fuego

Todos los premios del último desfile de Carnaval de Asturias, en Posada de Llanes

Todos los premios del último desfile de Carnaval de Asturias, en Posada de Llanes

Santa Semana

El verdadero fracaso

En la cima

Tracking Pixel Contents