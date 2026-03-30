Todos los premios del último desfile de Carnaval de Asturias, en Posada de Llanes

Estos son todos los premios del último desfile de Carnaval celebrado en Asturias (y en España), el de Posada de Llanes, que reunió a cientos de participantes y que resulto un rotundo éxito de público, pese a la lluvia, que no dejó de caer durante la primera parte del desfile. Se repartieron más de 8.000 euros en premios.

Grupo adulto

1 "20.000 leguas de fiesta submarina", Tapia de Casariego

2 "Hijos del 5º Sol", de El Cobayu, Ribadesella

3 "Corazón de dragón", de Cantabria

4 "El juego del chipirón", de Gijón

5 "La historia interminable", de Niembru, Llanes

6 "Los Simpson per Ardisana", de Ardisana, Llanes

7 "Nueva Era", de Posada la Vieya

Fiesta de Carnaval en Posada de Llanes / Ramón Díaz

Premios especiales

1 "Apolo trijos"

2 "Bombastic de práu"

Bares y comercios

1 Restaurante Hotel Solymar

2 Cervecería El Córner

3 Bar Montesol

Individual infantil

1 "Al agua patos"

2 "El jardín de los colibríes"

3 "Up!! La aventura continúa"

Grupo infantil

1 "Coco un poco loco"

2 "Lejano Oriente y las piedras preciosas"

3 "La minigranja de Zenón"

4 Llambionaes botijes"

Individual adulto

1 "Fareros y barqueros"

2 "La loca de los gatos"

3 "Robot"

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